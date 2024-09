La Libertad: denuncian desaparición de cinco jóvenes que viajaron a Pataz a trabajar en una mina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Libertad La Libertad: denuncian desaparición de cinco jóvenes que viajaron a Pataz a trabajar en mina

Cinco jóvenes, trabajadores de una mina presuntamente informal en la localidad de Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz, región La Libertad, se encuentran desaparecidos desde hace una semana.

Los familiares de los jóvenes indicaron que no han retomado la comunicación con ellos y tampoco tienen noticias sobre su ubicación actual.

Rosa Huaroto, madre de uno de los trabajadores, identificado como Danny Meléndez Huaroto, indicó a RPP que su hijo habló con ella por última vez el martes 17 de septiembre.

"Mi hijo la última vez que se comunicó conmigo fue el martes a las 6:44 de la tarde, pero él me hizo la llamada desde las minas donde se fue a trabajar. Ya no tengo noticias de él, no se nada de él, esta semana le tocaba venir a verme, estaba esperando que le paguen y de ahí ya no se nada", refirió.

Junto con Meléndez Huaroto, también están desaparecidos Jostin Jeanier Lojas Valverde, Benhur Flavio Panduro Herrera, Óscar Luis Torres Sánchez y Andy Bocanegra Santos.

Llegaron a Pataz hace cuatro meses

Los cinco jóvenes eran amigos y residían en Ventanilla, Callao. Hace aproximadamente cuatro meses se trasladaron hasta Pataz para trabajar en la mina.

Los familiares de los desaparecidos presentaron la denuncia ante la comisaría de Huamachuco, exhortando a las autoridades a reforzar las labores de búsqueda de los trabajadores.

Asimismo, denunciaron que vienen recibiendo amenazas a través de mensajes por parte de presuntos mineros ilegales de la zona, quienes serían los propietarios de las minas en donde laboraban los desaparecidos.