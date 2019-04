Niño que estudiaba en la calle y bajo la luz de un poste en Trujillo fue distinguido como embajador de la lectura

Escolar integra grupo de embajadores de la cultura. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía | Universidad Peruana Unión

"Si no lees, no llegas a donde tú quieres", expresó Víctor Angulo Córdova , el niño que fue captado estudiando en la vereda y bajo la luz de un poste de alumbrado público en el distrito de Moche en la provincia de Trujillo (región La Libertad), momentos después de haber sido distinguido como embajador de la campaña ¡Perú Sí Lee! en Lima.

El escolar que cursa el sexto grado de primaria del colegio Ramiro Ñique recibió una medalla, un diploma y un ejemplar de la obra Sherlock Holmes de manos de las autoridades de la Universidad Peruana Unión y la Municipalidad de Miraflores, instituciones que promueven la campaña cultural.





Escolar fue captado estudiando en la vía pública. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Con esta condecoración, el escolar integra el grupo llamado 'Embajadores de la lectura', en el que figuran diversas personalidades. Junto a él, fue distinguido el empresario y escritor Ricardo Palma Michelsen, bisnieto del reconocido escritor peruano Ricardo Palma.

Víctor Angulo tuvo notoriedad luego de que las cámaras de videovigilancia lo captaron sentado y echado con su cuadernos en la vía pública. El clip fue colgado en las redes sociales "No pensé que las cámaras me estaban grabando, si no hacía mis tareas, iba a sacar malas notas", manifestó.

El escolar recordó que leía en la vía pública porque su vivienda no contaba con energía eléctrica. "Ahora sí tengo luz gracias al alcalde y a todos los que me han apoyado. Me han puesto mi luz", refirió el menor.