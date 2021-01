Walter Campos Palacios estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

Walter Campos Palacios, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa Camposol y vicepresidente del Comité de Lucha de los trabajadores del Sector Agrario Agroindustrial de la provincia de Virú, en La Libertad, aseguró que su gremio añadirá a su pliego de reclamos “que se garantice el respeto de los derechos laborales de los trabajadores”.

En La Rotativa del Aire, el dirigente sindical denunció que varios trabajadores agroindustriales están siendo despedidos o no se les está renovando el contrato en medio de la protesta de este sector por mejores condiciones laborales.

“Nosotros pedimos que se garantice el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo, tenemos trabajadores que están siendo despedidos, no están siendo renovados sus contratos. Incluso, el mismo presidente del Comité de Lucha ha sido despedido por parte de su empleadora”, comentó.

En ese sentido, exigió un pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo. “Necesitamos que se respeten los derechos laborales de los trabajadores”, demandó.

Campos Palacios reiteró que los trabajadores agroindustriales están solicitando, entre otras cosas, una mejor remuneración que la fijada en la nueva Ley de Promoción Agraria. “Consideramos que debemos ser mejorados en este punto. Debe ser revisado por parte del Ejecutivo, del Legislativo, y lo dejamos en manos del Consejo de Ministros”, apuntó.

Si bien el dirigente manifestó que la huelga es un derecho de los trabajadores, apuntó que actualmente los sindicatos no tienen la intención de volver a tomar las carreteras del país como parte de una medida de fuerza. “Hasta el momento, las organizaciones no han convocado a una asamblea, no hemos llegado a un acuerdo para accionar”, sentenció.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: