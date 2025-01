Presidenta del Poder Judicial reitera llamado para aprobar ley de flagrancia tras atentado en Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, exhortó este lunes su llamado para aprobar la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia a fin de fortalecer el combate contra la delincuencia. Esto luego de se detonara un explosivo frente a la sede de la Fiscalía en Trujillo.

"Estamos a la espera y esto debe ser un llamado de atención para que de manera inmediata se restablezcan las normas legales que permitan potenciar el sistema de administración de justicia específicamente en el ámbito penal para que ningún hecho quede impune", expresó en declaraciones a la prensa.

Tello manifestó que viajará a Trujillo para conocer más detalles de lo ocurrido y señaló que este hecho es un claro atentado que afecta a las personas e instituciones del Estado.

"Significa no solo un atentado contra las personas sino también contra las instituciones tutelares del Estado que no podemos permitir, la afectación de las personas, no saber si pueden regresar con vida a sus domicilios, tener ese temor a su vida y perder sus bienes", recalcó.

Hecho criminal en Trujillo

Delincuentes detonaron esta madrugada un explosivo frente a la sede del Ministerio Público en Trujillo, región de La Libertad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12.30 a. m. en dicha dependencia fiscal, que se ubica a cinco o seis minutos a pie de la plaza central.

La Policía informó que, por ser una zona comercial, uno de los negocios de comida utilizaba un balón de gas, el cual también habría explotado, contribuyendo a que el fuego se expandiera.