Fiscal de la Nación dice que se habría utilizado dinamita proveniente de la minería ilegal en atentado en Trujillo

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en entrevista exclusiva para RPP, se pronunció en torno al atentado ocurrido esta madrugada en el frontis de la sede del Ministerio Público, ubicada en la ciudad de Trujillo, en la región de La Libertad.

Al respecto, la titular del Ministerio Público indicó que "los primeros elementos o indicios" de lo ocurrido apuntan a que se trata de un ataque vinculado a la minería ilegal. Además, indicó que una fiscal que labora en el edificio objeto del ataque había sido amenazada días antes, al estar investigando un caso de criminalidad organizada.

"Efectivamente. De los primeros elementos o indicios que estamos recibiendo es que esta dinamita procedería de la minería ilegal. Eso, ¿qué nos está confirmando? Que la criminalidad organizada está operando", indicó.

"También se nos ha informado que la fiscal que está siguiendo un caso muy grave, muy delicado de criminalidad organizada, ha sido amenazada, está siendo amenazada desde días antes e, incluso, pareciera que esto tiene total relación y vinculación con lo que acaba de ocurrir", agregó.

Espinoza Valenzuela indicó que su institución no recibía con sorpresa lo ocurrido en Trujillo "porque el Ministerio Público está trabajando a nivel nacional, silenciosamente", contra el crimen organizado, por lo que los fiscales están siendo objeto de amenazas.

"Hechos como este están demostrando que, a los fiscales responsables como la doctora, que por razones de seguridad no podemos dar el nombre, están siendo amenazados porque están haciendo un buen trabajo y siguiendo las huellas de criminales de alta peligrosidad. ¿Dónde está el Ministerio del Interior? Por favor, se ha prometido muchas cosas", aseveró.

"Este tipo de hechos nos demuestra la necesidad urgente de que se restituya la detención preliminar"

Asimismo, la fiscal de la Nación indicó que el atentado "demuestra claramente" la necesidad de que se restituya, "en su versión original", la detención preliminar en casos de no flagrancia. Como se recuerda, la norma que restituye esta figura ha sido observada recientemente por el Ejecutivo, con lo que se prevé que no será promulgada, por lo menos, hasta que vuelva a sesionar el pleno del Congreso, el próximo mes de marzo.

"Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya, en su versión original, la figura de la detención preliminar, porque si nosotros en este momento, que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables [...] que se vinculan directamente con lo que ha ocurrido, no vamos a poder detenerlos para esclarecer aún más los hechos", indicó.

"Eso es un grave obstáculo que se sigue manteniendo con la renuencia, con la terquedad de no querer aprobar o restituir esta herramienta procesal, que es muy importante para también brindar la seguridad de que hay una investigación oportuna y con las personas sospechosas, no sospechosas a la ligera, sino que, previa calificación fiscal y refrendada con el juez de garantías, que también evalúa nuestros pedidos de detención preliminar, sí se garantiza que cualquier persona no sea detenida preliminarmente, pero la herramienta no existe en este momento para los casos de no flagrancia. Por eso es importante esto, yo exijo públicamente lo que ya lo hemos venido haciendo institucionalmente, pero ¿qué más esperamos? ¿que hayan más destrozos, que hayan pérdidas humanas? No podemos llegar a esos extremos", agregó.

Delia Espinoza indicó también que se reunió semanas previas "con miembros del equipo técnico de la Policía Nacional (PNP)", quienes le habrían indicado las deficiencias logísticas que afronta la PNP para poder desplegar acciones de Inteligencia y prevenir atentados como el ocurrido este lunes.

"Nosotros tenemos la información de primera mano de los propios miembros del equipo técnico de la Policía Nacional (PNP), con quienes nos hemos reunido semanas pasadas, y ellos han expresado, con toda sinceridad, que no tienen presupuesto para desplegar y fortalecer su inteligencia operativa. No tienen presupuesto para su Plan Cerco, que dicen que lo deben reactivar […] No hay inteligencia, eso significa que no hay prevención, que no nos anticipamos a la criminalidad que está en todo el Perú", sostuvo.

"Por eso, nosotros queremos pedirle al Gobierno que brinde toda la logística, todo el presupuesto necesario para esas labores que son esenciales, porque, de lo contrario, no se va a poder retroceder o por lo menos contener esta ola delincuencial que está empezando a cobrar visos mucho más graves", enfatizó.

Además, la titular del Ministerio Público indicó que, hasta el momento de la entrevista, ni el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ni algún alto mando policial de Trujillo se había comunicado con ella a raíz de lo ocurrido.

"No, no me ha llamado, nada […] Lamentablemente lo que escuchamos son ataques y ataques al Ministerio Público, pero quisiéramos ver acciones concretas. Constitucionalmente, la labor de prevención recae sobre la Policía y prevención significa Inteligencia policial, [que] significa que la Policía tiene que desplegar, a través de sus agentes encubiertos, a través de sus especialistas, policías de experiencia, se infiltran en estas organizaciones criminales para poder dar con esos grupos que manejan armas, manejan pertrechos hasta militares. Todo eso debe hacerlo la Policía, esa es su labor", acotó.

Finalmente, la fiscal de la Nación señaló que viajará a Trujillo para conducir personalmente las diligencias por este caso.

"Voy a acercarme, en estos momentos estoy saliendo al aeropuerto para ir al mismo lugar de los hechos, a Trujillo. Me estoy apersonando para tomar contacto y dirigir personalmente todas las diligencias que ahora ya, ante los hechos acontecidos, tenemos que investigar y dar con estos responsables", puntualizó.