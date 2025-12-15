Choque entre bus del Metropolitano y un vehículo policial deja un herido en San Martín de Porres [VIDEO]

La unidad policial trasladaba a un detenido rumbo a una comisaría, pero resultó afectado tras este accidente sucedido a la altura de la estación Parque del Trabajo del Metropolitano.

Metropolitano | Fuente: Difusión

Un bus del Metropolitano chocó este lunes contra un vehículo policial que trasladaba a un detenido a una comisaría, quien resultó herido por el impacto. Este hecho sucedió a la altura de la estación Parque del Trabajo, en San Martín de Porres.

Según testigos, esta colisión se habría producido luego de que la camioneta que trasladaba al detenido cruzara con sentido de la avenida Caquetá hacia la av. Miguel Grau, y al parecer habría intentado ganarle en velocidad a la unidad del Metropolitano. Sin embargo, terminó impactando con la parte frontal del bus.

El detenido fue trasladado a un hospital del Cercado de Lima, donde es atendido. RPP pudo conocer que no se registraron pasajeros heridos en el bus del Metropolitano. El incidente provocó congestión vehicular, ya que la vía quedó bloqueada hasta la llegada de las autoridades.

Este hecho se da a menos de 24 horas de haber sucedido un accidente similar en la estación Caquetá del Metropolitano, donde una unidad de este servicio colisionó con una motocicleta conducida por un policía.

La ATU hasta el momento no se pronunció sobre lo sucedido. Por su parte, la Policía Nacional realizó las diligencias respectivas.