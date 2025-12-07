Presuntos sicarios asesinaron a balazos a periodista en La Libertad: esto es lo que se sabe del caso

Gran conmoción ha dejado en la región La Libertad y en el gremio de prensa a nivel nacional el asesinato del periodista Fernando Nuñez Guevara, director del portal de noticias Kamila TV, que transmitía desde Guadalupe, en la provincia Pacasmayo.

La tarde de este domingo, sus restos mortales fueron retirados de la morgue de Trujillo por sus deudos, entre ellos, su esposa, Katherine de la Cruz, con la que tuvo dos hijos de 20 y 14 años, y un sólido matrimonio. Ella indicó que desconoce si la víctima había recibido amenazas previas, pues solía ser muy reservado con su labor periodística.

“Él ha sido bien reservado con respecto a su trabajo. Él nunca nos ha involucrado en nada de lo que tenga que ver con su trabajo. Se fue a hacer una transmisión. Yo lo llamé antes de las 6pm. para que venga a recoger a mi hijo que tenía un ensayo. Y me dijo que estaba en una transmisión en Ciudad de Dios, que lo envíe en una moto y que él regresaba a recogerlo", explicó.

“Su última comunicación de WhatsApp es a las 6:31pm., más o menos. De ahí, ya no tengo comunicación con él”, agregó.

¿Cuáles son las circunstancias de este indignante crimen que, además, despierta las alarmas en el gremio periodístico, ya que, según cifras de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), sería el tercer crimen de un periodista en nuestro país en lo que va del año? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Acribillado por presuntos sicarios

Nuñez Guevara -quien también era secretario del Interior, Actas y Archivo de la Asociación Provincial de Periodistas (ANP) en Chepén- fue atacado a balazos la tarde de ayer, sábado, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a su hermano. El atentado ocurrió en el sector conocido como la Curva La Barranca.

Los disparos acabaron con su vida en el acto, mientras que su hermano quedó gravemente herido. Mientras tanto, los presuntos sicarios abandonaron raudamente la zona.

Según los primeros testimonios, el crimen ocurrió cuando el hombre de prensa retornaba de realizar una de sus coberturas. Además, se conocía que este venía cuestionando a diferentes autoridades de la provincia de Pacasmayo, sobre todo en lo que respecta a sus gestiones, las cuales vienen siendo criticadas por la población local.

RPP pudo conocer que una unidad de Inteligencia de la Policía Nacional (PNP) llegó hasta Guadalupe para realizar las investigaciones correspondientes. Asimismo, efectivos del sector vienen recogiendo testimonios del entorno más cercano al periodista, a fin de recabar indicios que aporten a teorías sobre el crimen. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la PNP no se ha pronunciado directamente por este hecho.

