Constante Vásquez Guevara, empleado de la empresa agroindustrial Danper en la región La Libertad, expresó su apoyo a los trabajadores agrarios que protestan contra las services que incumplen derechos laborales. Sin embargo, aclaró que no se debe poner a todas las empresas "en un mismo saco".



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde de RPP, el operador de equipos agroindustriales cuestionó a las empresas que subcontratan trabajadores por lo que señaló que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral "debería haga su trabajo".



"No me parece que estén llenado en un solo costal a toda el área industrial porque en la zona donde trabajo en La Libertad, la empresa donde trabajo no tengo problemas. Soy una persona que trabaja 24 años ahí, hay una estabilidad laboral y siempre nos renuevan el contrato y nunca he tenido un problema", dijo.



Además, Constante Vásquez consideró que hay un transfondo político en las exigencias para derogar la Ley de Promoción Agraria, ya que es extraño que recién se proteste contra esta norma y cuando no se identifican claramente a dirigentes.

"Hago un llamado a la gente, en primer lugar se informe. En segundo lugar que no se deje llevar por ideas y motivaciones que no llevarán a ningún lado y sobre todo cuando hay gente que pierde la vida. Y al Gobierno, que haga su trabajo, que fiscalice y supervisar a las empresas que están haciendo mal", expresó.



