Rescate de víctimas se ve retrasado por "alto riesgo" del colapso total de techo del Real Plaza de Trujillo

El colapso del techo del centro comercial Real Plaza de la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, ha cobrado, hasta el momento, 6 víctimas mortales y 82 heridos. De estos últimos, según informó la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de La Libertad, 36 permanecen hospitalizados, entre ellos 8 menores de edad entre los 2 y 17 años.

Respecto a los fallecidos, el ministro de Defensa Walter Astudillo indicó esta mañana que 5 fueron encontrados en los escombros, mientras que el sexto es un adulto mayor de 83 años, que murió en el hospital Belén de Trujillo por "politraumatismo severo".

Ante esta tragedia, diversos equipos provenientes de entidades como los bomberos voluntarios, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) o del Grupo USAR Miguel Grau de la Marina de Guerra del Perú han llegado al lugar del accidente para realizar tareas de búsqueda y rescate, pues se presume que aún hay víctimas atrapadas bajo las estructuras.

No obstante, miembros de estas instituciones, en diálogo con RPP, indicaron que su labor se ve retrasada por lo que parece ser un riesgo inminente: el colapso total del techo del referido centro comercial.

"No ha caído una losa aligerada de concreto, lo que ha caído es una superestructura"

La primera voz de alerta provino de Gelqui Gómez, inspector departamental de La Libertad del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quien dio detalles sobre la "superestructura" que se vino abajo y cuyas características han dificultado las tareas de rescate.

"Ahora hablo como ingeniero civil, como constructor. Lo que ha caído no es un techo de circo, lo que ha caído no es una estructura liviana, lo que ha caído es una superestructura […] Imagínense tijerales rotulados, tijerales de fierro, pero que los tensores no son fierro, sino son elementos metálicos que tienen […] la forma de un poste. O sea, no ha caído una losa aligerada de concreto, lo que ha caído es una superestructura que tiene los tensores, las estructuras, los arriostres del porte de un poste, pero son tubos metálicos, eso ha sostenido. Además [había] cobertura de placa cemento, que le llamamos drywall, ha cubierto todo el tema de sonido, todo el tema de iluminación; y el área, como lo dije también ayer, es una circunferencia en un área más o menos de 45 a 50 metros de diámetro, suspendido a unos 18 o 20 metros de altura", explicó.

"Eso es lo que ha colapsado […], y obviamente es un gran tonelaje que ha caído de punta sobre la zona donde están los niños, la cama de pelotas. Eso es lo crítico. Y en esa zona hay un área a la que todavía no se tiene acceso", acotó.

Además, Gómez indicó que la zona del colapso representa un peligro para los rescatistas, toda vez que, cuando los bomberos estaban trabajando, la estructura del lugar comenzó a ceder.

"A las 4 de la mañana, más o menos, mientras estaba trabajando, la estructura empezó a ceder -porque la estructura se acomoda de acuerdo a la gravedad- y nosotros tuvimos que parar las operaciones para que descanse el personal y para poner[los] en salvaguarda, mientras vemos operaciones para continuar", indicó.

El inspector de los bomberos voluntarios agregó que se necesita gatos hidráulicos de gran tonelaje para proseguir con sus labores, por lo que invocó a la empresa privada a prestar su ayuda.

"Ya cuando debamos levantar las estructuras, se tiene que traer ingenieros, en coordinación, seguramente, con personal de rescate para levantar con cuidado, aunque sea 20, 30 o 40 cm., y poder tener acción acciones de penetrar hacia el punto y ver qué podemos encontrar. Ojalá personas que tengan opción de vida, si no seguramente víctimas", sostuvo.

"Ese trabajo, obviamente, se tiene que hacer. Así que a las empresas que tengan ese tipo de gatos hidráulicos con alto tonelaje, hay mucho por trabajar, seguramente, van a ser horas o días. Quizás, mientras saquemos, todavía haya alguna persona fallecida que tengamos en el punto", puntualizó.

Horas después, en una conferencia de prensa conjunta, el comandante departamental de los bomberos de La Libertad, Luis Roncal Carranza, indicó que su personal no puede adentrarse por completo en el epicentro del accidente porque "los movimientos se dan y se puede desprender" el techo.

"En este momento, estamos haciendo [los trabajos] en lo que es más cerca a las personas que están atrapadas. Ya hemos liberado a uno y estamos procediendo con la recuperación de cadáveres. Nosotros no podemos apurarnos, tenemos que hacer un trabajo organizado, seguro, para no exponer a ningún rescatista […], por eso nos demora un poco más de tiempo", señaló.

"Es una situación muy complicada el tema de ver la estructura y asegurar a todo el personal que ingrese haciendo apuntalamiento, eso genera un poco de tiempo. Hoy y mañana seguiremos trabajando porque tenemos que buscar hasta el último rincón del patio de comidas del Real Plaza […] Ya vamos a liberar el tema de utilizar oxicortes para así no mover mucho las estructuras […] y comenzar a desmontar. Ahora tenemos un poco más estable el lugar donde están las víctimas atrapadas", añadió.

Indeci: Hay posibilidad de un desplome total del techo

Hipólito Cruchaga, jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) en la región La Libertad, indicó que hay una alta probabilidad de que el techo del centro comercial se desplome del todo, puesto que solo ha caído una "gran parte". Por ello, señaló que se hace necesario ejecutar con suma cautela las operaciones de búsqueda y rescate de víctimas.

"El techo no ha caído todo. Ha caído una gran parte, pero hay una zona que está anclada en las paredes laterales. Si uno trae una grúa y hace un movimiento brusco, sus anclajes no sé si podrían resistir. Entramos en un campo casi subjetivo, donde no tenemos necesariamente todo el conocimiento lo que vaya a pasar", manifestó.

"Por eso es que se tiene que trabajar con bastante tino, paciencia, aunque nosotros y todo el mundo quisiera que se avance más rápido, pero se entenderá que no se puede hacer así", acotó.

Cruchaga indicó que ya está en camino una grúa para apoyar en la zona del accidente, pero que primero los bomberos deben finalizar sus labores de rescate.

"Ya está en camino, está acá en Trujillo, sino que, por sus dimensiones, el traslado de la misma grúa es un poco complicado. Tampoco se trata que ya esté la grúa, sino que tienen que terminar lo que están haciendo los bomberos en estos momentos, esas operaciones bastante delicadas para poder rescatar los cuerpos de las personas que se encuentran ahí. Tienen que apuntalar bien, están haciendo oxicorte y están también soldando a la vez para que no se mueva la estructura, porque si se mueve podría colapsar totalmente", advirtió.

"No se están escatimando esfuerzos de ningún tipo para traer la grúa, para los estudios que hace el Colegio de Ingenieros, que están trabajando también desde la madrugada la parte estructural, para que se pueda trabajar con todas las garantías de que esa estructura podamos manipularla y no afectar más a las personas que podrían estar atrapadas o a los rescatistas", puntualizó.

Grupo USAR Miguel Grau: La estructura del techo sigue siendo inestable

Por su parte, el teniente Emilio Chávez del Grupo USAR Miguel Grau de la Marina de Guerra del Perú reiteró que la principal dificultad para proseguir con las labores de rescate es la inestabilidad de la estructura del techo.

"La dificultad que se ha podido ver y que me han comunicado es que la estructura del techo está conformada por vías de acero y de drywall, y a la hora que se ha colapsado todavía es un poco inestable, y lo que están haciendo de primera mano, apoyados por el Colegio de Ingenieros y personal de una mina [...], están asegurando esas estructuras para que los rescatistas puedan seguir trabajando, buscando a las posibles víctimas atrapadas", indicó.

"La idea sería, primero, asegurar la estructura para que los grupos puedan buscar a las víctimas, ya que si son movidas con maquinaria podría afectar a las personas que están debajo de los escombros", acotó.

No obstante, Chávez señaló que "parte del Gobierno ya está trabajando para conseguir maquinaria que, posterior a la búsqueda [de víctimas], puedan entrar las máquinas para poder sacar ya los escombros que son de mayor dimensión".

"Hasta el momento, están haciendo una reunión de coordinación las cabezas de cada institución para reformular el plan de cómo van a atacar por sectores el área. Es un sector grande y lo óptimo sería poner diferentes grupos por sectores para que puedan abarcar más área", puntualizó.