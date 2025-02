Ministro de Defensa dice que "extraoficialmente" hay seis fallecidos tras colapso de techo del Real Plaza de Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Walter Astudillo, ministro de Defensa, en una conferencia de prensa brindada este sábado desde Trujillo, indicó que, de manera extraoficial, ascendería a seis la cifra de fallecidos, tras el colapso del techo del centro comercial Real Plaza de dicha jurisdicción, ocurrido anoche.

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef) precisó que 5 personas habrían perdido la vida en el lugar de los hechos y una en el hospital Belén de Trujillo. Este último deceso está ya confirmado por las autoridades médicas.

"Hemos hecho un recorrido donde se ha producido el desastre y hemos podido verificar cómo ha colapsado. De acuerdo con información extraoficial que nos ha brindado el comandante departamental de bomberos de La Libertad, hay hasta el momento 6 fallecidos, repito, extraoficialmente. Cinco en el lugar de los hechos y uno en el hospital Belén", sostuvo.

Al respecto, el ministro de Salud César Vásquez indicó que el paciente que falleció en el nosocomio fue un adulto mayor de 83 años, que murió por "politraumatismo severo".

"El paciente que ha fallecido en el hospital Belén es de 83 años, que ha sido atendido con todas las condiciones. Se le ha tomado incluso tomografías en emergencia, pero su situación de politraumatismo severo y por la edad misma ha sido difícil salvarle la vida", indicó.

Cabe resaltar que, minutos antes, este deceso fue confirmado también en RPP por Aníbal Morillo Arqueros, director de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de La Libertad.

"Nosotros tenemos un fallecimiento ocurrido a eso de las 11:30 pm. en el Hospital de Belén, un paciente de 82 años con un test grave y tenía trauma toráxico", señaló.

Fallecidos en el lugar de los hechos

En la conferencia de prensa, también estuvo presente el comandante departamental de los bomberos de La Libertad, Luis Roncal Carranza, quien dio detalles sobre los 5 fallecidos encontrados en el lugar del accidente.

En ese sentido, sostuvo que uno de los cadáveres ya fue recuperado, mientras que los otros 4 permanecen bajo los escombros del techo del Real Plaza. Tampoco descartó la posibilidad de encontrar más víctimas mortales.

"Hemos identificado los cadáveres que ya mencionó el ministro de Defensa. Ya hemos recuperado un cadáver de sexo femenino y estamos en ese procedimiento, pero tenemos que dar toda la seguridad porque hay un riesgo alto. Con una grúa, vamos a suspender la carga para seguir haciendo la recuperación de cadáveres", aseguró.

"Hemos monitoreado con los canes de rescate […] si encontrábamos más vidas, sonidos, gritos para inmediatamente hacer el ingreso y rescatar; pero hasta el momento no encontramos indicios de supervivencia. Ya está localizado 4 personas y ya hemos rescatado, recuperado una persona […] Desconocemos, en estos momentos, si son 5 o más [cadáveres], no podemos decir eso. Tenemos que seguir trabajando, encontrando, buscando, tomando las normas de seguridad", agregó.

Roncal Carranza resaltó que, inicialmente, en el punto cero del accidente, se identificó 4 cadáveres, de los cuáles uno fue recuperado, pero se encontró otro. No obstante, indicó que, por el momento, no es posible seguir avanzando en la búsqueda porque la estructura del lugar es de "alto riesgo".

"No podemos ingresar personal, porque los movimientos se dan y se puede desprender. En este momento, estamos haciendo [los trabajos] en lo que es más cerca a las personas que están atrapadas. Ya hemos liberado a uno y estamos procediendo con la recuperación de cadáveres. Nosotros no podemos apurarnos, tenemos que hacer un trabajo organizado, seguro, para no exponer a ningún rescatista […], por eso nos demora un poco más de tiempo", explicó.

"Es una situación muy complicada el tema de ver la estructura y asegurar a todo el personal que ingrese haciendo apuntalamiento, eso genera un poco de tiempo. Hoy y mañana seguiremos trabajando porque tenemos que buscar hasta el último rincón del patio de comidas del Real Plaza […] Ya vamos a liberar el tema de utilizar oxicortes para así no mover mucho las estructuras […] y comenzar a desmontar. Ahora tenemos un poco más estable el lugar donde están las víctimas atrapadas", apuntó.

Vale destacar que, por su parte, el director de la GERESA de La Libertad aseguró que solo se identificó a tres cadáveres en los escombros, hasta el momento en que él se retiró del lugar, es decir, en promedio hasta las 11 am.

"Tenemos tres fallecidos visualizados en los escombros […] O sea, in situ, están allí, y no se les puede retirar porque este tipo de colapso es diferente a un derrumbe de cemento [...] A la fecha, tenemos eso. Yo he estado desde las 9 de la noche hasta casi media hora antes en el mismo escenario [11 am. aproximadamente]", indicó.

Asimismo, consideró que la cifra de fallecidos no podría incrementarse a más de 5.

"Creo que [la cifra] quedaría ahí, todavía no me atrevo a asegurarlo, porque ya se ha utilizado el ingreso de canes […] También el tema de los drones de calor y eso ha sido negativo. Por tanto, es muy remoto encontrar más. Pero todavía falta un 40 % remover del total", sostuvo.

"Puede darse una posibilidad [de encontrar más], pero no puede esperarse una gran cantidad, eso no es cierto, porque hablan de 30 y eso está muy mal. Allí llegarán a tres y creo que, a las justas, habrá dos más si es que habrá, porque hay una parte de difícil acceso", anotó.

Se reporta tres heridos en estado de gravedad

A su vez, el ministro de Defensa indicó que, hasta el momento, de los 78 heridos, 30 han sido dados de alta y 48 permanecen internados, de los cuales, tres estarían en estado de gravedad.

"Hemos recorrido los hospitales y las clínicas a donde han sido derivados el personal herido. Hemos comprobado que han sido atendidos un promedio de 78 personas y han sido dadas de alta, hasta el momento, 30, quedando 48 internados, de los cuales 3 están en estado de gravedad. Se ha verificado que la atención ha sido adecuada en todos los nosocomios verificados", indicó.

No obstante, Morillo Arqueros, director de la GERESA de La Libertad, señaló que son 6 los pacientes en estado crítico.

"A la fecha tenemos ya 30 altas, que ya están en su casa con sus familiares; 48 se han quedado para un manejo [hospitalario]. Seis están en situación observable. Uno está entubado, otro en trauma shock, y otros presentan heridas correspondientes a este tipo de colapso estructural", reportó.

Finalmente, el ministro de Salud señaló que dejará en Trujillo "un equipo mínimo de monitoreo", por si se necesita trasladar a algún herido a Lima.

"Hemos hecho la evaluación el día de hoy que no ha colapsado el sistema de respuesta hospitalaria de la región, porque se han sumado a la atención no solo los hospitales públicos […], sino también las clínicas privadas. Vamos a dejar un equipo mínimo de monitoreo para poder actuar en caso sea necesaria una evacuación si algún paciente se complica y requiere traslado a Lima", anunció.