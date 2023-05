RPP premia a la mamá trujillana: ¡no dejes de participar!

¡RPP PREMIA A LA MAMÁ TRUJILLANA!

En Trujillo gracias a las llamadas telefónicas de nuestros oyentes seleccionaremos a la mejor mamá Trujillana. Sus hijos o algún familiar nos contarán por qué su mamá es la mejor.

Luego de seleccionar el mejor comentario el equipo de prensa de RPP irá a su domicilio o centro de trabajo a buscarla y entregarle un obsequio de RPP.

Serán 2 mamás ganadoras

¡No dejes de participar!

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la promoción: ¡RPP PREMIA A LA MAMÁ TRUJILLANA!

Ámbito que abarca la promoción: Trujillo

Duración de la promoción: 05 días

Fecha de inicio: 08 de mayo del 2022

Fecha de finalización: 12 de mayo del 2022

Número de sorteos: 02 sorteos

Fechas y hora de los sorteos: - Viernes 12 de mayo del 2022, en el horario de 12:00 a 14:00 horas.

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Las madres que deseen participar de la presente promoción deberán estar atentas a la programación de RPP Noticias Trujillo, y cuando el conductor lo indique, deberán llamar a los números 44 220610 / 44 294050, y responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué es mejor su mamá?

Posteriormente, entre todas los participantes que hayan cumplido con llamar y comentar correctamente la pregunta antes señalada, el equipo de producción evaluará a solo criterio el mejor comentario creativo y original.

Una vez seleccionadas a las ganadoras, el viernes 12 de mayo en el horario de 12:00 horas a 14:00 horas, personal de GRUPORPP S.A.C, previa coordinación con la ganadora, se apersonará a su domicilio o centro de labores, para realizarle una entrevista en vivo y entrega de premio.

Datos de los premiosFuente: RPP

Cronograma de premiosFuente: RPP

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar de la promoción todas las mamas con nacionalidad peruana y residentes en Lima - Perú.

2. GRUPORPP se contactará con las ganadoras para premiarlas

3. GRUPORPP S.A..C exhorta a las participantes de la presente promoción que indiquen al personal de GRUPORPP correctamente sus datos personales.

4. GRUPORPP S.A.C. hace de conocimiento a la participante que haya resultado ganador y que no hayan sido contactado, se deberá a consecuencia de los siguientes supuestos:

· La participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua las llamadas realizadas por nuestro personal al número consignado por el mismo.

· La participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un número invalido.

· La participante que haya resultado ganador consignó un número de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con el mismo.

· La participante que haya resultado ganador consignó un número que se encuentra fuera de servicio y/o apagado.

GRUPORPP exhorta a las participantes de la presente promoción que indiquen correctamente sus números de contacto, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados.

5. La ganadora no podrá solicitar la variación del premio que reciba. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

6. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta.

7. Las ganadoras de la presente promoción se obligan a respetar los términos y condiciones de las Gif Card de Saga Falabella, debidamente detallados en el Anexo N° 1, documento que forma parte de la presente promoción.

Aquellas participantes que hayan resultado ganadoras en las fechas antes señaladas no podrán ganar más de una vez ni tampoco podrán participar en las siguientes fechas de esta promoción.

GRUPORPP no será responsable de los productos que las ganadoras obtengan en merito a los gift cards entregados, dejando constancia que cualquier reclamo deberá realizarse en las sedes de Saga Falabella.

GRUPORPP deja constancia que, una vez realizada la entrega de los gift cards digitales y/o físicos a las ganadoras, no se hará responsable de las perdidas, falsificaciones de códigos QR, QR ya canjeados y/o cualquiera otra contingencia que pusiese suscitar, por el mal uso de estos por parte de las ganadoras. Por lo que GRUPORPP exhorta a las ganadoras, que no compartan los vales digitales, QR y/o códigos a terceras personas, para su correcto uso.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.

ANEXO N° 1

Términos y Condiciones Gif Card Saga Falabella

- Gift card valida hasta el 30 de noviembre del 2023

- Tarjeta plástica, de uso parcial

- Carga mínima: S/. 40 - Carga máxima S/ 4,000, por tarjeta.

- Emitido al portador

- Para uso en todas las tiendas del grupo Falabella: Tottus, Falabella, Sodimac, Maestro, Linio, Crate & Barrel y Precio Uno, a nivel nacional.

- No válido para las tiendas: Pucallpa, Huánuco, Moyobamba, Iquitos, La Merced, Tarapoto.

- Habilitada para compras online en: Falabella, Sodimac y Linio.

- No son recargables.

- Son inafectas al IGV.

- Presentan banda magnética y son identificadas por una serie numérica al momento de efectuar la compra en cajas.

- El uso parcial de las tarjetas no genera vuelto en efectivo ni puede ser canjeado por dinero efectivo.

- No son válidas para pagos de la tarjeta del Banco Falabella, créditos, viajes y otros similares.

- Ningún tipo de servicio podrá ser cancelado usando las tarjetas como medio de pago.

- No válido para compras en concesionarios y locatarios.

- No aplica para promociones con CMR.

- No se puede solicitar la emisión de factura o ticket RUC al momento de utilizar las tarjetas.

- Tottus ni el grupo Falabella se hacen responsables por la pérdida, robo, hurto, deterioro de la tarjeta. No admite el bloqueo o sustitución de la tarjeta.

- No se cobra comisión por la emisión.