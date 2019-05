Trujillo: 40 asesinatos en el año y el alcalde pide a los militares en las calles

Trujillo, una de las zonas más afectadas por la inseguridad ciudadana en La Libertad. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Desde enero a abril, más de 40 crímenes ocurrieron en la provincia de Trujillo (región La Libertad), es decir cada 72 horas una persona es asesinada como promedio, reveló a RPP Noticias el alcalde Daniel Marcelo Jacinto.

"Al cierre del 2018, se reportaron 88 homicidios, y así como van las tendencias, terminaremos con cerca de 200 al término de este año", refirió la autoridad municipal. Incluso advirtió que la Policía Nacional en La Libertad tiene limitaciones por el déficit de su logística: el 30% de 400 unidades operativas no sirve.

Declaratoria de emergencia

Frente a esa realidad, Daniel Marcelo sustentará esta tarde ante la Comisión de Defensa del Congreso su propuesta de declarar en estado de emergencia a la capital liberteña y aplicar el decreto legislativo que permite el patrullaje militar en las calles. "Estamos preparando la moción de orden del día y vamos a pedir los 90 días para que se aplique el decreto", refirió.

Además, se enfrentó a quienes se oponen a su planteamiento. "No sé por qué han satanizado tanto a la salida de los soldados. Hay patrullaje integrado o fuerzas combinadas Policía- Ejército que ya están operando en el Vraem y en la minería informal con resultados positivos. ¿Por qué no se puede trasladar eso al tema civil? Lo que pasa es que hay celo en la Policía", interpretó.





Le responde al ministro

El alcalde de Trujillo Daniel Marcelo también se dirigió al ministro del Interior, Carlos Morán, quien señaló que no es el momento de declarar en emergencia a Trujillo. "Ministro, sí es el momento. No puede seguir muriendo más gente por la violencia que el gobierno no puede controlar, la violencia rebasó, todas las semanas se ven muertes en la ciudad", remarcó.