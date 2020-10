Medida se adoptó tras un viaje que realizó el empresario árabe de Trujillo a Lima, cuando había orden de inamovilidad social por la emergencia sanitaria. | Fuente: RPP / Archivo | Fotógrafo: Caren Layza

La defensa legal del empresario árabe Yaqoob Mubarak apelará la resolución emitida por Migraciones que le impide ingresar al país por cinco años, así lo indicó su representante en el Perú, Juan Carlos Villanueva.

Señaló que debido a esta medida, más de diez casos que quedaron pendientes de ayuda no podrán concretarse y el apoyo económico que brindaba a tres familias entre Trujillo y Lima, peligra, debido que sus movimientos bancarios en este país también han sido bloqueados.

"Hablé con Yaqoob muy temprano y su pregunta fue ¿hermano por qué me hacen esto? ¿Por qué a una persona que realmente quiere ayudar le hacen este daño? Se ha apelado para revertir esto, porque es una falta de respeto a una persona que solo quiere ayudar", dijo.

Laly Ramírez, madre de un bebé de 10 meses que necesita ser operado de emergencia en México y cuyo viaje fue postergado debido a la pandemia, mostró su malestar por esta medida y dijo que las autoridades no evaluaron la ayuda que se otorgó a familias más necesitadas.

"Mi niño tiene diferentes malformaciones renales a nivel de su sistema excretor. Aquí en el Perú no le daban solución porque dicen que es un problema congénito. Él (árabe) me ofreció costear todos los gastos de operación en México. Me siento impotente por este daño que las autoridades hacen al señor Yaqoob que es un ángel para todos, que tiene un corazón gigante", sostuvo.

Así como ella, el pequeño Salvador de Ica, operado con ayuda del filántropo, requiere iniciar su rehabilitación en Lima. El costo para el inicio es de 10 mil soles, señaló Villanueva.

