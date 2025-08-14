Últimas Noticias
Hombre fue atacado a balazos afuera de sede del municipio provincial del Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

La víctima, quien sería colaborador del municipio, se debate entre la vida y la muerte, tras este feroz ataque armado.

Policiales
00:00 · 01:10
La PNP ya investiga el móvil del crimen.
La PNP ya investiga el móvil del crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un hombre fue atacado a balazos afuera de la sede de la Subgerencia de Mantenimiento a la Ciudad de la Municipalidad Provincial del Callao, ubicada en la avenida Miguel Grau.

Testigos aseguraron que la víctima salía de la sede edil, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon múltiples veces.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al hombre como Francisco Arango Salcedo, de 49 años, quien sería colaborador de la dependencia municipal.

El ciudadano fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta nueve casquillos de bala.

Las investigaciones determinarán el móvil de este crimen, que ha causado gran conmoción entre los vecinos chalacos.

Y es que los hechos de sangre se reportan casi a diario en el primer puerto. Solo esta semana, un ciudadano venezolano fue asesinado a puñaladas en un parque del distrito chalaco de Mi Perú.

Esto se suma al homicidio de un hombre frente a una capilla de la urbanización Santa Marina Sur, crimen registrado el pasado fin de semana.

Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional

