Trujillo: al menos tres personas heridas tras explosión de artefacto en un inmueble de la avenida Perú

Los explosivos fueron dejados en el inmueble que funcionaría como un almacén, según vecinos.
| Fuente: COER Trujillo
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El explosivo dejado en un almacén generó graves daños a la fachada del inmueble ubicado en el distrito de Trujillo.

Al menos tres personas han resultado heridas la noche del jueves luego de que un artefacto explosivo detonara en un inmueble de la avenida Perú, en el distrito de Trujillo, provincia del mismo nombre, en la región La Libertad.

Esta explosión generó graves daños en un almacén, pero también afectó a viviendas contiguas, cuyos vidrios exteriores terminaron destruidos.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú para iniciar las pesquisas preliminares, mientras que los heridos han sido trasladados al hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud.

Vecinos de la zona indicaron que desconocidos habrían dejado los explosivos en el almacén. Sin embargo, de momento no hay información respecto del móvil de este crimen.

Producto de la explosión también todo el sector colindante a la avenida Perú en Trujillo sufrió un corte de energía eléctrica, lo que ameritó la llegada de personal de la empresa Hidroandina para la reposición del servicio.

En el lugar también están presentes personal de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, entre otros.

Trujillo La Libertad

