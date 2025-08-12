Investigan presunto homicidio de dos niñas tras hallar cadáveres cerca a represa en La Libertad

El caso ha generado indignación entre los pobladores de Quiruvilca, quienes piden que se haga justicia con prontitud y se detenga a quien pudieran tener responsabilidad ante el caso.

Los cuerpos sin vida de dos niñas fueron encontrados cerca a una represa del sector El Tambo, en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, un caso que la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga como un presunto doble homicidio.

Los cuerpos de las menores de 7 y 13 años pasarán por los exámenes de necropsia para identificar las causas del fallecimiento.

Primeras versiones recogidas por RPP indican que las menores eran familiares (primas) y los lugareños sospechan que salieron de su casa con engaños.

A la fecha, se tiene registro de cerca de 150 homicidios en la región La Libertad en lo que va del año.