"Es parte del show": alcalde de Trujillo responde a críticas por simular beso con animador durante evento

Mario Reyna justificó sus acciones señalando que todo se trató de un show y restó importancia a los cuestionamientos.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, fue protagonista el fin de semana de un momento particular durante el cierre del Festival Nacional de la Marinera, un evento celebrado en el complejo deportivo Chan Chan. El burgomaestre participó activamente en la celebración, se subió al escenario para bailar con el animador e incluso lo habría besado.

El incidente generó críticas contra la autoridad edil por parte de la población debido a su actuación junto al animador conocido como Luis 'Gato' Bazán, pero él se justificó señalando ante los medios de comunicación que todo se trató de un show.

“Es parte del show que el señor (animador) realiza hace décadas, ya conoce todo el mundo cómo es, es show. Es un show, estamos en un festival, en diversión, entre familias o entre vecinos, es parte del show. Bueno, no justificará para algunos, para otros sí, de eso no hay prohibición ni reglamentación moral. Es un show, no es un beso, miren bien las imágenes, es show”, indicó Mario Reyna.

Según el alcalde, el animador le sujeta el rostro y simula darle un fugaz beso. Luego de ello, afirmó que solo hizo un baile y siguió el juego.