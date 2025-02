Familia continúa la búsqueda de pasajera de bus desaparecida tras colapso de puente Chancay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La mujer desapareció tras el colapso del puente Chancay. | Fuente: Foto: RPP-AFP / Video: RPP

A tres días del colapso del puente Chancay, los familiares de Patricia Liberto Salcedo (46 años), una de las pasajeras que iba a bordo del ómnibus de la empresa Cruz del Norte, no pierden las esperanzas de encontrarla.

El esposo de la mujer, identificado como Isaac Trujillo, y otros de sus parientes han llegado hasta la zona donde se produjo el accidente para sumarse a las labores de búsqueda.

“Ahorita tengo algunos familiares que están en la búsqueda acá, por la zona, ‘peinando’ todos estos lares. Yo estoy acá en la dependencia policial de Aucallama para que nos puedan ayudar y con ellos poder ir a buscar a mi esposa por si la podemos encontrar por esta zona”, expresó la pareja de Liberto Salcedo.

Asimismo, contó a RPP que recibieron información de parte de un señor, quien asegura haber visto a alguien con características similares a su esposa alrededor de las cuatro de la mañana del domingo, 16 de febrero, en la entrada del distrito de Aucallama, en la Panamericana Norte.

“Estamos viniendo a cerciorarnos, de repente está por acá. De repente, por el golpe que tuvo saliendo del bus, puede ser que se ha ido, está caminando, sigue deambulando por estos lares. Por la parte de arriba también hemos ido ya, nos han apoyado y ahorita por eso queremos ir por la parte que es chacra, que es más metido. Por eso que estamos viendo si de parte de la comisaría, que ellos ya conocen más esta zona, nos puedan apoyar”, expresó.

Pide a las autoridades que no cesen la búsqueda

El esposo de la pasajera desaparecida también ha pedido a las autoridades que no cesen con la búsqueda. Asimismo, indicó que para poder trasladarse al lugar del accidente ha tenido que pedir permiso en su centro de labores.

“Que siga la búsqueda y que no la cesen, que nos sigan apoyando porque nosotros también estamos atrás y atrás. También estoy pidiendo permiso en mi trabajo porque si no cómo se financia todo esto, porque es gasto. Nosotros somos de Lima. No somos de estas zonas”, manifestó.

Por último, Isaac Trujillo indicó que va a continuar con la búsqueda de su esposa en Aucallama y pegando afiches en los diversos puntos para hallar su paradero.