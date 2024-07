Coronel Víctor Revoredo alerta que remanentes del "Tren de Aragua" buscan atentar contra su vida

Actualidad Víctor Revoredo: "El Tren de Aragua está golpeado últimamente"

Trujillo: | Fuente: RPP

Acciones de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) revelaron que continúan las amenazas contra el coronel Víctor Revoredo, jefe de la Brigada contra la Criminalidad Nacional y Extranjera, en Trujillo, región La Libertad.

En diálogo con RPP, la autoridad policial indicó que remanentes de la banda criminal extranjera "Tren de Aragua" se han desplazado hasta Trujillo en búsqueda de atentar contra su persona.

"Nosotros no hemos venido a buscar acá ningún rédito de los trujillanos, y si nos buscan es porque los estamos golpeando, pero no le vamos a correr. Acá lo que nos interesa son los bienes jurídicos de los trujillanos, no de Revoredo, Revoredo ha venido a trabajar acá. Definitivamente el Tren de Aragua está golpeado últimamente. ¿Qué le vamos a decir? ¿Nos vamos a correr? No, acá estamos, donde nos lleve la vida, acá estamos", expresó.

Esta es la sexta amenaza que recibe el coronel Víctor Revoredo en menos de cinco meses desde su llegada a la ciudad ante el estado de emergencia por la inseguridad ciudadana. En anteriores oportunidades, recibió mensajes intimidatorios por WhatsApp, videos de armas de fuego, datos personales e incluso material audiovisual que revelaba que venía siendo víctima de un "reglaje", de seguimiento por parte de bandas criminales.

En lo que va de gestión en Trujillo se ha logrado la captura de sicarios e integrantes de la organización criminal "Los Pulpos", de extranjeros dedicados a homicidios y extorsión a través de la banda directiva Los Llaneros Noctámbulos, así como también otras bandas locales en la ciudad de Trujillo.