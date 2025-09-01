Últimas Noticias
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra mujer acusada de secuestrar a bebé recién nacida en Hospital Belén

La Libertad: Dictan 9 meses de prisión preventiva contra mujer acusada de secuestrar a bebé recién nacida
La Libertad: Dictan 9 meses de prisión preventiva contra mujer acusada de secuestrar a bebé recién nacida
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La defensa de la acusada argumentó problemas psiquiátricos de Hernández Ysturis; sin embargo, no fue sustento suficiente para cambiar la decisión del juzgado que ordenó su internamiento inmediato en el penal El Milagro por un periodo de 9 meses.

Actualidad
00:00 · 01:36

El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, acusada de secuestrar a una recién nacida del hospital Belén de Trujillo, el pasado viernes 29 de agosto.

El Ministerio Público realizó este requerimiento, a fin de continuar con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. 

"(...) declara fundado el pedido de prisión preventiva formulado por el señor representante del Ministerio Público en el presente caso, seguido contra la persona de Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, por el delito contra la libertad, modalidad, secuestro agravado, como parte agraviada. Se da o se determina la prisión preventiva por el plazo de nueve meses, contados a partir de la detención de la señora procesada", señaló el juez.

La defensa de la acusada argumentó problemas psiquiátricos de Hernández Ysturis; sin embargo, no fue sustento suficiente para cambiar la decisión del juzgado que ordenó su internamiento inmediato en el penal El Milagro por un periodo de 9 meses.  

Mientras tanto, la madre y la menor continúan internadas en el hospital Belén de Trujillo, pese a que la recién nacida no presentan problemas de salud. 

El caso

Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, de 20 años, ingresó el pasado viernes 29 de agosto al hospital Belén de Trujillo y se llevó a la recién nacida hasta una vivienda en la Urb. Las Casuarinas en donde fue intervenida. 

Según las primeras indagaciones, ella había fingido un embarazo para retener a su pareja y para completar su engaño es que robó a la menor y lo llevó a su vivienda; sin embargo, fue descubierta tras el operativo policial.

En horas de la madrugada del último sábado, la bebé se reencontró con su madre para la tranquilidad de la familia; además, recibió las atenciones médicas que son necesarias para garantizar el buen estado de salud del bebé.

Tags
Trujillo La Libertad Hospital Belén de Trujillo

