La Libertad: familia denuncia desaparición de recién nacida en el Hospital Belén de Trujillo

Una familia de la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, denunció la desaparición de una recién nacida del interior del Hospital Belén, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

La bebé, de apenas un día y medio de nacida, fue retirada de la habitación donde se encontraba por una mujer vestida como enfermera, quien, según la abuela de la menor, indicó que le realizarían algunos exámenes.

Ante la denuncia, personal de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al hospital para iniciar las investigaciones, que incluyen la revisión de las cámaras de seguridad con el objetivo de obtener imágenes que ayuden a identificar a la mujer que presuntamente se llevó a la bebé.

En diálogo con RPP, el gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo Arqueros, brindó detalles sobre las primeras medidas que se están tomando para esclarecer el caso.

“Nos hemos acercado al hospital inmediatamente enterados del hecho para solidarizarnos con la familia y brindarle todo el apoyo que sea necesario para encontrar a su bebé lo más pronto posible”, manifestó.

Asimismo, señaló que, tras conocerse la denuncia, se activaron las cámaras internas y externas del centro de salud para analizar los recorridos y movimientos en las áreas donde ocurrió la desaparición, además de efectuar una revisión del personal que estuvo de turno en ese momento.

“Esto no va a quedar impune, vamos a esforzarnos en dos momentos: en encontrar a la bebé lo más pronto y hallar a los responsables para que les caiga todo el peso de la ley”, declaró.

Respecto a las circunstancias de la desapareció de la bebé, el funcionario explicó que las primeras investigaciones revelan que una mujer se hizo pasar por una trabajadora de salud para acceder al hospital y llevarse a la recién nacida.

“La mamá, en forma inocente, le asiste a su niña para hacerle controles, confiada ha entregado a su bebé. Ha vulnerado al personal de seguridad. Es un trabajo que yo estoy seguro no lo ha hecho sola”, afirmó.