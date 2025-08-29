Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

La Libertad: familia denuncia desaparición de recién nacida en el Hospital Belén de Trujillo

Personal policial acudió al Hospital Belén para iniciar las investigaciones sobre la desaparición de una recién nacida.
Personal policial acudió al Hospital Belén para iniciar las investigaciones sobre la desaparición de una recién nacida. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según las primeras investigaciones policiales, una mujer vestida de enfermera habría sustraído a la menor de solo un día y medio de vida.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
La Libertad
00:00 · 04:19

Una familia de la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, denunció la desaparición de una recién nacida del interior del Hospital Belén, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

La bebé, de apenas un día y medio de nacida, fue retirada de la habitación donde se encontraba por una mujer vestida como enfermera, quien, según la abuela de la menor, indicó que le realizarían algunos exámenes.

Ante la denuncia, personal de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al hospital para iniciar las investigaciones, que incluyen la revisión de las cámaras de seguridad con el objetivo de obtener imágenes que ayuden a identificar a la mujer que presuntamente se llevó a la bebé.

En diálogo con RPP, el gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo Arqueros, brindó detalles sobre las primeras medidas que se están tomando para esclarecer el caso. 

“Nos hemos acercado al hospital inmediatamente enterados del hecho para solidarizarnos con la familia y brindarle todo el apoyo que sea necesario para encontrar a su bebé lo más pronto posible”, manifestó.  

Asimismo, señaló que, tras conocerse la denuncia, se activaron las cámaras internas y externas del centro de salud para analizar los recorridos y movimientos en las áreas donde ocurrió la desaparición, además de efectuar una revisión del personal que estuvo de turno en ese momento.

“Esto no va a quedar impune, vamos a esforzarnos en dos momentos: en encontrar a la bebé lo más pronto y hallar a los responsables para que les caiga todo el peso de la ley”, declaró.

Respecto a las circunstancias de la desapareció de la bebé, el funcionario explicó que las primeras investigaciones revelan que una mujer se hizo pasar por una trabajadora de salud para acceder al hospital y llevarse a la recién nacida.

“La mamá, en forma inocente, le asiste a su niña para hacerle controles, confiada ha entregado a su bebé. Ha vulnerado al personal de seguridad. Es un trabajo que yo estoy seguro no lo ha hecho sola”, afirmó.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
La Libertad Trujillo Policía Nacional del Perú Inseguridad ciudadana

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA