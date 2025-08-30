Últimas Noticias
Trujillo: encuentran a bebé que fue reportada como desaparecida en el Hospital Belén

La Policía ha intervenido a la mujer que presuntamente actuó como una falsa enfermera

Fuente: RPP/REGPOL LA LIBERTAD/Composición

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Según pudo conocer RPP, la Policía ha intervenido a una mujer que presuntamente actuó como una falsa enfermera. Las diligencias se encuentran en desarrollo, mientras la menor ya se reencontró con su madre y recibe atención médica.

Actualidad
00:00 · 00:59

Luego de realizar un seguimiento al registro de cámaras y tras un operativo de la Policía Nacional de Trujillo, en La Libertad; se ubicó a la recién nacida que había sido reportada como desaparecida en el interior del Hospital Belén, ubicado en el centro histórico de la ciudad, según confirmó a RPP la Gerencia Regional de Salud.

Como señalaron los familiares, la bebé de un día y medio de nacida fue llevada por una mujer que se vistió como enfermera y le dijo a la madre que la trasladaba a otra área del hospital para realizarle exámenes.

Fueron las horas de ausencia de la menor las que levantaron sospechas y generaron una alerta en el hospital.

“La mamá, en forma inocente, le asiste a su niña para hacerle controles, confiada ha entregado a su bebé. Ha vulnerado al personal de seguridad. Es un trabajo que yo estoy seguro no lo ha hecho sola”, afirmó el gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo Arqueros.

La Policía ha intervenido a la mujer que presuntamente actuó como una falsa enfermera.

Las diligencias se encuentran en desarrollo, mientras la menor ya se reencontró con su madre y recibe atención médica.

