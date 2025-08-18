Últimas Noticias
Conmoción en Trujillo: interno del penal El Milagro fue hallado sin vida en el interior de un cilindro con agua

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El reo fue hallado dentro de un cilindro con agua ubicado en una de las áreas comunes del penal, según detalló en un informe el abogado Luis Germán Canales Zapata, subdirector de seguridad del centro penitenciario.

La Libertad
Durante la revisión de las áreas de uso común, las autoridades hallaron el cuerpo del reo en un cilindro.
Un interno del penal El Milagro de Trujillo, en la región La Libertad, fue hallado sin vida en el interior de un cilindro de plástico color azul, según detalló en un informe el abogado Luis Germán Canales Zapata, subdirector de seguridad del centro penitenciario.

Asimismo, el informe señala que el contenedor donde fue encontrado el reo contenía agua y estaba ubicado en el baño de uso común del alero 'A' del penal.

Los agentes encargados de la vigilancia en el centro penitenciario se dieron cuenta de la ausencia del interno cuando pasaron lista a los reos que debían haber utilizado el patio del centro penitenciario en el horario de 10:30 a.m. a 12 p.m.

Durante la revisión de las áreas de uso común, las autoridades hallaron el cuerpo del reo boca abajo en un cilindro.   

Tras el hallazgo, se procedió con el cierre temporal del área y la comunicación de forma inmediata a la fiscal de turno a fin de que se inicie el proceso de investigación.

Identificación del fallecido

El fallecido fue identificado como Jorge Luis Vargas Ulloa (40). El interno tenía una sentencia de ocho años de pena privativa de la libertad.

Cabe destacar que, Vargas Ulloa es la cuarta persona reportada sin vida en lo que va del año en el penal de Trujillo.

El Congreso aprobó, en primera votación, la Ley de fortalecimiento de los partidos políticos nacionales que elimina a los movimientos regionales de toda elección popular. A falta de una votación más para que el Parlamento tome esta decisión, ¿qué opina la ciudadanía en Junín, Trujillo, Iquitos y Cusco sobre el tema? Escuchemos el siguiente informe.
Tags
La Libertad Trujillo Inseguridad ciudadana El Milagro penal

