Trujillo: vecinos de El Porvenir afectados por mal estado de pistas y aniegos [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Trujillo: vecinos de El Porvenir piden a autoridades que los ayuden por presencia de aniegos [VIDEO]

La rotura de una matriz de agua generó la inundación de parte de la avenida Antonio Rivero y sus alrededores, ubicado en el distrito de El Porvenir, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Ante esta situación, los vecinos del pasaje Víctor Lozano, con carteles en mano, protestaron al ser uno de los sectores más afectados tras aniegos formados en sus calles.

Violeta Pereda, vocera vecinal de la zona, indicó que la avenida y la vía de acceso al pasaje están deterioradas desde hace muchos años. Asimismo, dijo que durante las lluvias o fugas de aguas se generan charcos, barro, situaciones que los expone a peligros para su salud, así como emergencias por posibles caídas.

“Esa avenida tiene que ser arreglada. Los taxistas nos cobran los que ellos quieren porque no quieren venir y tienen razón porque, ¿quién quiere venir por acá?. Los mototaxistas se caen, se voltean. Micros no hay. No quieren entrar. Ya he dicho manden a serenazgo porque hay mucho lodo, pero no. Entonces, ¿a quién acudimos?”, dijo la vecina a RPP.

Adultos mayores en peligros

Vecinos tuvieron que romper una pared, hace un tiempo, para que cuando pase el agua por el pasaje puede desembocar en una chacra y no empozarte a gran magnitud. De igual forma, algunos han colocado barreras para evitar el ingreso de agua a sus viviendas y utilizan maderas como rampas improvisadas para el paso de los adultos mayores.

Por su parte, el alcalde distrital, Juan Carranza, indicó que derivó motobombas para absorber el agua en el territorio afectado por la rotura de la matriz, que se originó desde el complejo deportivo Ramón Castilla.