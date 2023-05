Chiclayo: Alcalde del distrito de La Victoria denunció que es víctima de reglaje y marcaje

El alcalde del distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, Edwin Vásquez, denunció que hace algunas semanas es víctima de reglaje y marcaje por parte de personas desconocidas que llegan hasta los exteriores de su domicilio para hacer registros fotográficos.

"Hemos sido sujeto de algún reglaje, de alguna marcación en mi domicilio, estamos prácticamente una situación desapercibida, pero luego ya el primero de mayo, cuando he salido de mi domicilio, una vecina se me acercó y me dijo que había personas desaparecidas en una unidad móvil. He revisado las cámaras de seguridad que tengo en mi domicilio y ahí he comprobado que dos sujetos a bordo de una móvil bajan y hacen las tomas correspondientes", comentó a RPP Noticias.

La autoridad chiclayana descartó haber recibido previamente llamadas de extorsionadores, por lo que señaló desconocer por parte de quién provendrían estos actos de seguimiento en su contra.

Edwin Vásquez precisó que ya ha interpuesto la denuncia ante la División de Investigación Criminal de la Policía, alcanzando incluso los vídeos donde se aprecia el vehículo y las personas que realizan estos actos, para que sean las autoridades policiales quienes continúen con las investigaciones.

Presunto caso de sicariato en Chiclayo

Un nuevo caso de presunto sicariato se registró ayer en pleno centro de Chiclayo, acto que acabó con la vida de Jordi Anderson Montalvo Barboza, de 24 años, quien falleció tras recibir tres impactos de bala.

Una de las vecinas del lugar, que evitó dar su nombre por seguridad, demandó a las autoridades mayor resguardo policial en la zona, ya que se ha vuelto muy peligroso. Además, denunció que una de las esquinas de esta calle es utilizada por personas para ofrecer servicios sexuales, situación que genera muchos conflictos a cualquier hora del día.

“Debe haber más seguridad porque hay niños. Vienen los policías, igual les da. Y eso que ha parado un poco porque alrededor de la 1 de la mañana comenzó una gritería. No se sabe quién ha matado al señor, solo sonaron los balazos”, declaró.

A la víctima se le encontró entre sus pertenencias una media de color negro con alrededor de 91 envoltorios tipo quetes, sustancia con características compatibles a la pasta básica de cocaína y además se precisa que Montalvo Barboza, tenía denuncias por violencia familiar, robo agravado, receptación, resistencia a la autoridad y lesiones.