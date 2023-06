Actualidad Chiclayo: ciudadanos exigen que se vuelvan a implementar ciclovías en la ciudad

En el Día Mundial de la Bicicleta, un grupo de ciudadanos de la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, exigió a las autoridades que se vuelvan a implementar las ciclovías que fueron retiradas hace aproximadamente dos meses del centro de la ciudad.

Isabella La Torre, vocera del club Fox Bike Chiclayo, precisó que desde el 17 de abril en que fueron retirados los bolardos y tope llantas están expuestos al peligro, ya que deben circular en la misma vía junto a todos los vehículos.

“Sinceramente es muy estresante detenerse, yo me siento temerosa, no me siento segura. Pedimos que nos devuelvan, que nos reubiquen las ciclovías y por el contrario que se trabaje como se indica en la norma, la ley, que es promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Queremos que se cumpla con esta ley que nos ampara”, declaró a RPP.

La vocera señaló que mientras estas vías eran exclusivas para los ciclistas, el uso de este medio de transporte alternativo creció hasta en un 400 %; sin embargo, tras su retiro muchos han optado por restringir su uso.

Los ciudadanos pidieron a las autoridades informar sobre el estado del proyecto para las nuevas ciclovías, pues han transcurrido casi dos meses y aún no se han visto avances.

Día Mundial de la Bicicleta

Como se recuerda, este sábado 3 de junio se celebró el Día Mundial de la Bicicleta, una iniciativa que busca promover su uso para cuidar el medio ambiente, dar a conocer los aportes a nivel físico y mental en los usuarios, así cómo un nuevo medio de transporte sostenible para la sociedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como cambiar o andar en bicicleta, "es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud". "Para los sectores urbanos más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, ir a pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte", añadió.