Mañana iniciarán las investigaciones el Colegio Militar Elías Aguirre | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Una madre del Colegio Militar Elías Aguirre del Chiclayo (región Lambayeque) denunció en RPP Noticas que no se le permitió el ingreso de su hija a la institución educativa, por mantener una deuda de cuotas de alimentos.

“El coronel no deja entrar a los niños sino pagan la pensión de alimentos. En la mañana no quiere dejar entrar a dar examen, si viera como regresa a las niñas a su casa, las expone al peligro”, denunció la madre de una alumna.

La mujer dijo que intentó conversar con el director del colegio, el coronel Vicente Palacios, para que espere por el pago, que se hace adelantado, pero no quiso escucharla.

“Yo he estado internada, le he enseñado mis papeles que he estado en el hospital de la Policía y le dije que todavía no le pagan a la policía, que todavía hasta el 25 de julio, y me dijo que a él (coronel Vicente Palacios) no le interesa, que si no tienen plata para qué pone a su hija en el colegio”, dijo la madre.

La madre precisó, que le pidió al director que deje ingresar a su hija y no le brinde el servicio de alimentación, por no pagar ese derecho, pero el oficial no aceptó y le dijo que tenía que cancelar la deuda para que su menor pueda ingresar a la escuela.

Intervención de la Defensoría

Tras esta denuncia que se hizo pública por RPP Noticias, la Defensoría del Pueblo hizo la intervención de oficio y solicitó la lista de los alumnos deudores.

“Se ha solicitado que adopten las medidas de investigación, frente a lo denunciado, porque esto no puede quedar al aire. Se tiene que investigar quién ha sido el personal que ha prohibido el ingreso de los alumnos y tienen que enviar un informe”, expresó la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Fanny Mesones.

La representante de la Defensoría también recomendó que se debe garantizar la gratuidad y continuidad del derecho a la educación. “No se le puede condicionar a ningún niño el ingreso a las instituciones educativas por falta de algún pago”, precisó.

En este caso también intervino el fiscal de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, Erland Sánchez, quien se entrevistó con el director del colegio, Vicente Palacios y le informó que al inicio del año los padres firmaron un acta de compromiso de honor para dicho pago.

Colegio niega acusación

El director de la institución educativa negó que se les haya restringido el ingreso a los alumnos.

“A nadie se le niega la educación; sin embargo es necesario que tengan conocimiento que, de acuerdo al decreto supremo 01 -2011, los padres de familia de la institución educativa pública militar Elías Aguirre deben pagar los gastos de alimentación y vestido del estudiante”, explicó Vicente Palacios.

El director del colegio puntualizó que la institución educativa se encuentra en un proceso de acreditación y por ese tema, con mucha más razón, se viene respetando de manera estricta el derecho gratuito a la educación de los menores.