Actualidad Exaportantes al Fonavi piden mejorar el sistema de orientación en el Banco de la Nación en Chiclayo

Los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) forman filas en los exteriores de la agencia principal del Banco de la Nación, en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, para cobrar la devolución de sus aportes y piden una mejor atención.



Los adultos mayores esperan cobrar sus aportaciones y forman largas filas bajo un intento sol y los 28 grados de temperatura que se registró este jueves por la mañana en Chiclayo.



Los exaportantes señalaron a RPP que necesitan una mejor orientación en la agencia bancaria, pues refieren que muchos de ellos no saben utilizar equipos tecnológicos, este es el caso del señor Luis Liza, quien aportó por durante 36 años.



"Mi sobrino me dice que estoy en lista, pero no sé si cobraré hoy o no. No sé a quién preguntarle porque aquí no tenemos una persona que nos pueda guiar para poder hacer este trámite y no esperar mucho acá. Efectivamente, debería hacer orientanción porque yo formo mi cola y derepente entro y no me toca cobrar", dijo el exaportante a RPP.



| Fuente: RPP

Piden mayor agilidad en atención



Otro aportante pidió mayor agilidad en la atención en ventanillas del Banco de la Nación pues dijo que un adulto mayor tuvo una descompensación en la fila y fue auxiliado por personal de la agencia bancaria.



RPP estuvo en el lugar y dialogó con los adultos mayores, quienes indicaron haber madrugado para poder cobrar la devolución de sus aportes.