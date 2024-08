Chiclayo: familiares de pasajeros de bus que sufrió accidente llegaron a agencia para solicitar información [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Chiclayo: familiares de pasajeros que abordaron bus piden información [VIDEO]

Un grupo de familiares de los pasajeros que abordaron el bus de la empresa Ángel Divino, que sufrió un despiste en el Kilómetro 109 de la Panamericana Norte, en la zona conocida como Loma de Lachay, llegó hasta la agencia ubicada en Chiclayo para solicitar información sobre los pasajeros.

La señora Mónica, familiar de tres pasajeros que abordaron el bus la noche de este domingo, lamentó que en la agencia de trasporte interprovincial no le brinden información detallada de las víctimas y dijo sentirse muy preocupada porque sus familiares no le contestan el celular.

“Dicen que no hay información. Los heridos están en Huacho y otros están en Chancay. Me dicen que venga a averiguar más tarde. No nos dan razón de nada”, dijo la mujer a RPP.

Más de 20 heridos

Fuentes de la agencia confirmaron a RPP que el bus partió con 56 pasajeros de la ciudad Chiclayo con destino a Lima, al promediar las 07:30 de la noche del domingo, y que desconocían cifras y nombres de los heridos.

RPP pudo conocer que, de manera preliminar, el hecho ha dejado al menos un fallecido y más de 20 personas heridas.