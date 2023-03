Chiclayo: lluvias inundan mercados y perjudican económicamente a comerciantes [VIDEO]

Comerciantes ven reducidas sus ventas y advierten escasez por lluvias | Fuente: RPP

Las constantes lluvias registradas en Chiclayo, en la región Lambayeque, vienen perjudicando a los comercios locales debido a la escasez de productos y la poca afluencia de compradores, pues muchos de estos puntos de venta se encuentran totalmente inundados.

Un ejemplo de ello es el Mercado Los Patos, el cual se encuentra anegado en los alrededores, además de la presencia de barro y agua en los pasillos, que terminan ingresando a los locales.

La enviada especial de RPP Noticias a Chiclayo conversó con una comerciante, quien señaló que las ventas han bajado considerablemente y que "los productos se están malogrando".

"No hay ventas, los productos se están malogrando. Ha entrado agua, se ha llenado todo, la gente no puede ingresar porque está todo lleno de agua", afirmó.

También reveló que a causa del lodo acumulado, la descarga de verduras procedentes de otras regiones se vuelve dificultoso.

"No se puede, es un poco difícil. Está caro ingresar las verdudas a los puestos, nos cobran bastante caro porque no hay pase por donde puedan ingresar", aseguró.

Por otro lado, un comerciante del Alto Piura, quien suele adquirir productos en dicho mercado para ser trasladados a su localidad, señaló que están escaseando y lo poco que encuentra debe comprarlo a elevados precios.

"Solamente he encontrado el 10% de lo que era el 100%, me encuentro con productos elevados al 300%. El kilo de culantro lo compraba en 2 o 3 soles y ahora cuesta 18 soles. Pero estamos obligados a llevar porque si no llevamos qué comemos en el Alto Piura", sotuvo.

"Lo que no encuentro es zanahoria, no hay brócoli, todas las verduras que viene de Lima no están llegando, no sabemos qué vamos a comer porque estamos como 8 o 10 días desabastecidos, queremos el apoyo del Gobierno", agregó.