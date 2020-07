Niños ya no se están conectando a sus clases virtuales porque sus padres ya no tienen para pagar el internet o recargar sus celulares. | Fuente: RPP Noticias

El Presidente de la Asociación de Directores de Lambayeque, Floro Heredia Chiroque, anunció que los maestros no descartan una protesta en los próximos días por el retraso en la entrega de las tablets con internet que ofreció el gobierno, para las clases virtuales de los estudiantes.

Heredia Chirroque dijo que a raíz de esta situación muchos niños ya no se conectan a sus clases virtuales, porque sus padres no cuentan con dinero para pagar el internet o recargar sus celulares para que los menores puedan acceder a sus cursos.

“Ya estamos terminado el primer semestre prácticamente y no ha llegado ninguno de estos aparatos tecnológicos. Nosotros estábamos a punto de liderar toda una protesta y no porque no queramos trabajar, sino porque estamos engañando. Los niños han tenido un alto nivel de conectividad, pero ahorita como no tienen plata pagar su internet el nivel de conectividad ha bajado en un 20%”, expresó.

Precisó que antes en cada salón de 30 alumnos la conectividad de los niños era hasta de 85%, pero con el pasar de las semanas ya son pocos los menores que acceden a la plataforma virtual.

“Los problemas los vamos a ver a fin de año. Allí miraremos a los responsables. Es inaudito. La mayoría de colegios nacionales no tiene los medios tecnológicos para estudiar”, agregó.



Carga económica para los maestros

Floro Heredia también remarcó que los maestros en más de cien días de clases virtuales han triplicados sus gastos de luz, internet y gastos extras para adquirir equipos tecnológicos, que les permitan cumplir con el dictado de sus clases. Gastos que han sido asumidos de manera íntegra con el bajo sueldo que reciben todos los meses.

“Nuestra casa se convirtió en el colegio y allí estamos dictando con toda la creatividad posible. Pero hemos tenido que comprar celulares de alta gama para que las clases salgan bien. Computadoras, programas de edición. La luz y el internet que antes gastábamos 50 o 60 soles, ahora es el triple. Eso no tuvo en cuenta el Ministerio de Educación. Todo lo que se pagaba en luz e internet en los colegios nos lo han cargado a nosotros”, anotó.

Dijo que la labor del docente y los directivos no solo se limita a las clases virtuales, sino todo a la revisión de los trabajos y el envío de informes a las autoridades.