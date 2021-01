Lambayeque: Prohíben venta de bebidas alcohólicas en Ciudad Eten para evitar reuniones sociales

Concejo Municipal aprobó la ordenanza que entrará en vigencia a partir de 1 de febrero. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

A partir del 1 de febrero se suspende temporalmente la venta, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito de Ciudad Eten, ubicado en la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), luego que por unanimidad el Concejo Municipal aprobara publicar esta ordenanza que tendrá vigencia hasta que finalice la emergencia sanitaria.

El alcalde de Ciudad Eten, Nilton Chafloque Córdova, explicó que la propuesta fue presentada debido al inicio de la segunda ola de contagios de la COVID-19. Con esta medida, según dijo, buscan evitar las reuniones sociales y con ello prevenir el registro de nuevos casos.

"Mientras dure el estado de emergencia no podemos estar propensos a estos índices de contagio. Recordemos que, a veces, la población joven va a jugar fútbol, regresa, se va a la tiendita, se sientan, se aglomeran, y empiezan a consumir (licor). Esa es una plataforma de contagio mayor. La finalidad (de esta norma) es que no haya aglomeración de gente, que no haya reunión social", sostuvo.

De acuerdo a la ordenanza recientemente publicada, cualquier establecimiento comercial -sea bodega o restaurante- que venda o permita el consumo de cualquier tipo de licor será sancionado con la clausura por 30 días, el decomiso del producto y una multa de S/2,200.

El alcalde anunció que a partir del próximo lunes, fecha en la que entra en vigencia esta ordenanza, realizarán operativos con la Policía Nacional por el distrito para fiscalizar el cumplimiento de esta disposición municipal. Incluso, pidió a los demás alcaldes de la región Lambayeque aprobar ordenanzas similares, pues considera que así se reducirá la transmisión del virus.

Por otro lado, según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud, el distrito de Ciudad Eten tiene registrados 2,985 casos positivos y 46 fallecimientos a causa del nuevo coronavirus.