Colegio Médico advierte que pacientes están llegando más graves que al inicio cuando se les diagnosticó la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

El Decano del Colegio Médico de Lambayeque, Manuel Soria, dijo que la falta de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para pacientes con la COVID-19, se complicó en los últimos días porque las personas diagnosticadas con la enfermedad están llegando en estado de gravedad porque se automedican y en algunos casos están mal medicados con fármacos que complican su salud.

La autoridad médica dijo que los pacientes están siendo medicados de manera desastrosa y esto origina problemas, sobre todo, respiratorios.

“Están llegando menos pacientes en general, pero están llegando pacientes más graves. Uno hay temor en la población. Otro que se están automedicando y en Tercer lugar están llegando medicamos de manera desastrosa. Por ejemplo, pacientes que están usando dexametazona o corticoides en una etapa que no les corresponde, por eso llegan en un estado más grave que antes”, explicó.

Soria remarco que en los hospitales sí hay camas para hospitalización, pero no camas UCI, que necesitan equipos especiales y personal especializado para su manejo. Advirtió que en los últimos días algunos pacientes están falleciendo por estas deficiencias.

“Todas las camas UCI están llenas. Nosotros le pedimos mesura al presidente de la República porque acá no hay camas UCI. De repente hay en otras regiones hay, pero aquí no. Tenemos en el hospital regional, en el Almanzor y en el Heysen por lo menos cinco o seis personas esperando camas, porque no hay”, agregó.

Anunció que la Federación Médica impulsa una nueva estrategia para fortalecer el primer nivel de atención en los 182 establecimiento de salud y evitar que los contagiados agraven más su estado de salud.