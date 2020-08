Consejo de Ministros evaluarán que la región vuelva a una cuarentena para evitar el avance del virus. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: Minagri

Ante el incremento de casos de la COVID-19 en Lambayeque, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro dijo que en Consejo de Ministros evaluarán que la región vuelva a una cuarentena para evitar el avance del virus.



Informó que el Ministerio de Salud definirá la situación de Lambayeque, pues tiene una de las tasas de letalidad más altas del país, con un 8 %, y presenta 19 369 casos positivos y 1 568 fallecidos, de acuerdo con el último reporte de la Gerencia Regional de Salud.



Centro de Atención Temporal



Sobre el funcionamiento del Centro de Atención Temporal “Augusto Salaverry” ubicado en el distrito de la Victoria, inaugurado el pasado 6 de julio por el presidente Martín Vizcarra, dijo que pasará a ser administrado por EsSalud y ya no por el Minsa.



Según el informe de Contraloría este establecimiento presenta una serie de deficiencias como por ejemplo: no existe suministro de oxígeno, no funcionan las camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), no cuentan con sistema de recolección y evacuación de aguas de lluvia, no hay sistema contraincendios, entre otras.



Medicamentos y equipos de protección



En su visita a Chiclayo, el ministro Montenegro entregó 4 toneladas de materiales de protección personal y medicamentos para ser distribuidos en todos los centros de salud de Lambayeque.



Se recibió caretas protectoras, botas descartables, respiradores nasales, guantes quirúrgicos, pantalones descartables, mascarillas quirúrgicas de tres pliegues, lentes protectores, gorros de enfermería, entre otros.



De igual modo, se entregó ivermectina de 6 mg, azitrocimica en tabletas de 250 mg, enoxaparina sódica 40 ml, bromuro de rocuronio, entre otros.