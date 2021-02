Instante en que el médico intensivista Rodolfo Cruz es vacunado contra la COvid-19, diez meses después de que diera su dramático testimonio por la falta de personal médico. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo muñoz

“¡Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas! Por favor, por el amor de Dios, ¿por qué mentir? ¡No tenemos gente, no tenemos gente, no tenemos gente!”.

Ese fue el dramático testimonio que dio a RPP Noticias Rodolfo Cruz, jefe del cuerpo médico del Hospital Regional de Lambayeque, en abril del 2020 durante la primera ola de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“En ese momento me motivó el saber que se estaba diciendo que los médicos no queríamos atender a pacientes con la COVID-19, lo cual era falso. En la actualidad y siempre hay déficit de personal en todos los estamentos; pero se suple multiplicando esfuerzos”, manifestó.

Hoy, diez meses después, Rodolfo Cruz fue el primer medico en ser vacunado contra la COVID-19 en su centro de labores. Vestido completamente de azul, el profesional de la salud recibió la primera dosis de la vacuna de Sinopharm.

“Para que el miedo se convierta en esperanza y ya no haya barreras que nos pueda impedir sonreír”, dijo mientras era inoculado, lo cual llevó a generar aplausos entre sus compañeros.

Compañeros del médico Rodolfo Cruz aplauden el momento en que es nombrado y ser el primero en vacunarse en el Hospital Regional de Lambayeque. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Víctima del virus



El médico intensivista contó a RPP que en el mes de diciembre se contagió del nuevo coronavirus y aunque no hizo un cuadro severo y sus pruebas salieron negativas, presentó todos los síntomas.

“Tuve todos los síntomas, sin llegar a necesitar oxígeno y con mucha fe y siempre de la mano del Señor y de la Madre Santísima, logré salir adelante”, detalló.

Rodolfo Cruz es un convencido de que con la vacuna, la humanidad podrá vencer la pandemia. Por eso hizo un llamado a la población a que esté informada y a esperar con paciencia el turno para vacunarse.

“Tengo fe en Dios, primero, y en la ciencia, después. No deben dudar en vacunarse, hay que poner el hombro, lo está haciendo el mundo entero y los peruanos no podemos ser la excepción. El miedo siempre existe, pero este no puede ir más allá y hacer que deje de cumplir mis obligaciones”, finalizó.

Durante el primer día de vacunación se logró inmunizar a 820 trabajadores del sector salud, según el reporte de la Gerencia Regional de Salud. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: Gerencia Regional de Salud

Jornada de vacunación



En tanto, los seis establecimientos de salud de la región Lambayeque que recibieron las primeras dosis iniciaron la vacunación a profesionales de la salud que laboran en las áreas de cuidados intensivos (UCI) e intermedios (UCIN) y en el área de hospitalización.

Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud, durante el primer día de vacunación, se logró inmunizar a 820 trabajadores de este sector. El gerente regional de salud, Félix García Ahumada, indicó que a este ritmo las primeras 4 062 dosis que llegaron a Lambayeque serán colocadas antes de este lunes 15 de febrero.

En tanto, la Red Asistencial de EsSalud implementó 20 puntos de vacunación en las aulas del colegio Karl Weiss. El gerente encargado de esta entidad, Eduardo Cabredo Zelada, informó que los médicos intensivistas fueron los primeros en ser vacunados e indicó que esperan culminar con este proceso en tres días, pues han tenido retrasos al filtrar el padrón nominal.