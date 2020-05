Bomberos piden apoyo a la ciudadanía | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortresía

Los bomberos voluntarios de la región Lambayeque iniciaron una campaña para obtener equipos de protección personal y evitar contagiarse con la COVID-19, durante su trabajo.

Ellos no atienden casos referidos a pacientes con el nuevo coronavirus, pues no están autorizados y no tienen los materiales de protección adecuados; sin embargo, acuden a prestar ayuda en incendios y accidentes de tránsito.

“Los bomberos necesitan mascarillas, guantes, lentes, viseras y también útiles de aseo, como jabón, desinfectantes, alcohol en gel, entre otros. Nosotros al tener contacto con la población, necesitamos protegernos con materiales de calidad”, dijo el teniente Jhony Luján, jefe de Relaciones Públicas de la compañía.

También necesitan agua y alimentos, ya que muchos bomberos cumplen cuarentena y los pocos voluntarios que permanecen en el servicio, tienen que hacer varios turnos.

Hace unos días, médicos de Essalud realizaron pruebas rápidas a unos 70 bomberos y 4 dieron positivo para el nuevo coronavirus. Sin embargo, ellos se encuentran asintomáticos y cumpliendo aislamiento domiciliario.

Para cualquier tipo de apoyo, pueden acudir a la compañía de Bomberos de Chiclayo, cerca al Mercado Modelo, o llamar al 959725272.