Bomberos están atendiendo emergencias con su propio dinero | Fuente: RPP Noticias

Los bomberos de la región Lambayeque se quedaron sin presupuesto para combustible, por lo que en los últimos tres días estuvieron abasteciendo las unidades con dinero de “caja chica”, pero este fondo se terminó y ahora, los propios voluntarios están prestando dinero de su bolsillo.

“Nosotros mismos y los jefes han prestado dinero para poder atender a los ciudadanos que nos piden ayuda. No podemos dejar de atender las emergencias. Cuando no existía la Intendencia, estos problemas no se registraban”, señaló César Augusto Larrea Cano, vicecomandante de la Compañía Salvadora n.° 27 Chiclayo.

Cabe precisar que cada unidad requiere de aproximadamente 450 soles de combustible por tanque, toda vez que el motor no se apagada durante toda la atención de toda la emergencia. Algunas atenciones duran cuatro o seis horas.

Pero esto no sería todo, de las 32 unidades que poseen las 10 compañías de bomberos de la región Lambayeque, el 40 % estarían inoperativas por falta de mantenimiento como cambio de aceite, llantas, baterías, entre otros problemas que subsisten desde años anteriores.