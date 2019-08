No hay actividad pesquera | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

En Lambayeque unos 4 mil pescadores artesanales atraviesan la peor crisis registrada en los últimos años debido a razones climáticas que han llevado al cierre de los puertos y caletas de la región en más de 20 oportunidades en lo que va del año, situación que hasta la fecha ha generado pérdidas millonarias.

“Somos consientes de la situación por la que atraviesan los hombres de mar y también de la casi nula ayuda que como gobierno le brindamos. Sus pérdifdas son cuantiosas, hasta el momento hemos calculado desde nuestra gerencia que llegan a los 7 millones de soles”, señaló Jacinto Teque, gerente regional de Desarrollo Productivo.

En su desesperación, los pescadores artesanales ingresan a altamar para intentar pescar y llevar algo para sus hogares, sin embargo en sus intentos solo encuentran reiteradas pérdidas económicas.

“Para ingresar al mar hay que comprar combustible para nuestras embarcaciones, comprar nuestras redes, aguantar el frio. Pero ingresamos y no encontramos nada, encima nuestras mallas las perdemos porque los lobos las rompen", dijo un pescador.

Así también, muchos de los pescadores han realizado préstamos bancarios y ahora que la actividad es nula, se encuentran sin trabajo y endeudados.

“Hacemos una inversión de 600 soles por semana, ingresamos al mar y sacamos medio baldecito de bagre, he vendido como 40 soles”, manifestó Guadalupe Ángeles Ucañay.

Esposas de pescadores cocinan en leña | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Patricia Chirinos

Cocina con leña

Y debido a esta crisis, la situación en los hogares de los pescadores se ha agudizado. Ahora, sus esposas tienen que salir a buscar alimento para sus hijos, pero cada vez es más complicado.

“En las tiendas ya no nos quieren fiar, no hay dinero para el gas y ahora cocinamos con leña. En mi casa criamos un pato y no lo comemos porque sus huevos son nuestro alimento diario. Arroz con huevo y plátano frito es lo que almorzamos”, dijo Violeta Periche Medina, esposa de un pescador.

Sin apoyo

El presidente de la Asociación San Pedro de Pescadores Artesanales de Puerto Eten, Francisco Eleuterio Ñiquen Rentería, dijo que han recurrido al Gobierno Regional de Lambayeque, pero no les han dado apoyo.

“Es una pena tener autoridades como el doctor Jacinto Teque, en la gerencia de Producción, quien no conoce el sector. Él debe buscar asesores, en la misma región hay funcionarios que pueden apoyarlo”, expresó.

El dirigente de los pescadores manifestó que han empezado a cursar documentos a las autoridades locales y regionales para solicitar apoyo social. Esperan poder obtener víveres para alimentar a sus familias. También hizo un llamado al presidente de la República, Martin Vizcarra, para que apoye a este golpeado sector.

Pescadores siguen esperando ayuda | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Patricia Chirinos