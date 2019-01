Delincuentes en motos lineales causan terror en urbanizaciones de Chiclayo

Urbanización Las Palmas de Chiclayo | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Indignados, mortificados y sobre todo asustados se encuentran los vecinos de la urbanización Las Palmas de la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque), quienes no quieren salir ni a la bodega, puesto que corren el riesgo de ser asaltados.

Según varios testimonios de los vecinos, los asaltos se han incrementado desde hace un par de meses, tiempo en que la urbanización ha sido tomada por seis sujetos que se desplazan en tres motos lineales y roban a quien encuentren a su paso.

“Asaltan como si nada, a plena luz del día y no respetan si son mayores o pequeños. Tres de ellos bajan te quitan tus pertenecías y luego abordan las motocicletas donde los esperan sus compinches y se dan a la fuga”, indicó una joven.

Pero eso no sería todo, pues una de las víctimas, quien no quiso dar su identificación por temor, contó a RPP Noticias, que los facinerosos trataron de llevarse a su hermana. Con este serían dos los intentos de secuestro, pues antes habrían pretendido llevarse a un menor de cuatro años.

“No solo es un asalto. A mi hermana la tomaron de la cintura y se la quisieron llevar cuando nos dirigíamos a comprar a la tienda, nosotros no llevábamos nada de valor, ni siquiera celulares. Fue un intento de secuestro y no un simple robo”, detalló otra vecina de Las Palmas.

Los denunciantes, aseguraron que esta situación también se repite en otras urbanizaciones como Los Amautas, Los Pinos de la Plata, Café Perú. Los asaltos que se dan en plena vía pública quedan registrados en las cámaras de seguridad. “Actualmente nos estamos organizando entre los vecinos, porque la Policía no hace nada, ni siquiera hay patrullaje por la zona y como no hemos podido identificar a los delincuentes, no nos hacen caso”, indicaron.

También han reportado la presencia de una camioneta ploma con cuatro sujetos a bonde, cuyos ocupantes, antes de Navidad, asaltaron con un arma de fuego a un joven.