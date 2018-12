Edwin Oviedo habló en audiencia | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Fue durante la audiencia de apelación a al pedido de prisión preventiva de 18 meses en su contra, por supuestamente ser líder de la organización criminal “Los Wachiturros de Tumán”, que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Pichotito, habló, a través de videoconferencia desde el penal de Chiclayo (región Lambayeque), donde se encuentra recluido desde ayer en la noche.

“Jamás en mi vida he hecho daño a una persona, mucho menos podría mandar a asesinar a alguien, me están acusando injustamente. Soy una persona que lo único que he hecho es trabajar en el ámbito deportivo y empresarial con responsabilidad, transparencia y honestidad como me enseñaron mis padres”, se le escuchó decir.

“A los magistrados, yo les ruego, les pido, que canalicen bien y que decidan lo que decidan lo hagan de acuerdo a la Ley, confió en ustedes. Jamás he participado en un hecho delictivo y quiero que se haga justicia”, concluyó.

Luego de escucharlo, la audiencia concluyó y la doctora Ana Sales, titular de la Primera Sala de Apelaciones, señaló que la decisión será dada a conocer a las casillas electrónicas de las partes, en el tiempo que establece la Ley.

Cabe señalar que en esta audiencia, también estuvieron presentes familiares de Percy Farro, quien sería uno de las víctimas de Oviedo. Ellos indicaron que confían en que se ratificará el pedido de cárcel para el empresario.También estuvo presente Elvis Oviedo, hermano de Edwin.