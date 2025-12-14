"Es totalmente histórico": destacan restauración del templo San Pablo de Pacora, que recibió la bendición del papa León XIV

En el distrito de Pacora, en la región de Lambayeque, se encuentra la iglesia de San Pablo de Pacora, en donde realizan trabajos de mantenimiento ya que la zona formará parte de la 'Ruta del Papa León XIV'.

Fran González, presidente del Comité Pro Mantenimiento de la infraestructura religiosa, indicó que la aerolínea Latam ha financiado "con más de 90 mil soles" para la obra de mantenimiento del templo San Pablo de Pacora.

"Lleva más de 45 años y cada vez que llovía era una coladera, se cernía el agua. Cuando el comité pro mantenimiento comienza a organizarse para cambiar el techo, aparece el proyecto emblemático papa León XIV. El Mincetur comenzó a hacer un trabajo de contacto directo con empresas privadas, como Latam, con quien contacta con nosotros para coordinar de manera permanente. Elaboramos una ficha técnica de inmediato para que esta obra tuviera pues un perfil técnico en que basarse para ejecutar este trabajo, como es el cambio del techo", mencionó a RPP.

Agregó que el trabajo "titánico" demoró alrededor de 55 días calendarios para la realización del cambio total del techo de la iglesia San Pablo, así como el refaccionamiento de las bancas, puertas laterales y la principal.

"También otra organización no gubernamental, la ONG Perú Pendiente, que es la que ha tenido todo el seguimiento de la obra. El asesoramiento técnico ha sido de Perú Pendiente. Ellos han supervisado paso a paso el desarrollo de esta obra. Entonces, es una alianza estratégica", declaró.

Fieles contentos

Ante el conocimiento de la reconstrucción de la iglesia ubicada en Pacora, RPP recogió testimonios de feligreses que recordaron con gratitud la visita del papa León XIV, describiéndolo como una figura amable y cariñosa.

Isabel y María, dos fieles que conocieron al sumo pontífice, expresaron su agradecimiento a la empresa encargada de la restauración del templo, resaltando la importancia de la obra para la comunidad.

Según los testimonios, la comunidad está agradecida por la bendición recibida del Papa y mantienen el compromiso de continuar con sus actividades religiosas.

Padre Uchofen se reunió con León XIV

Por otro lado, el padre Roger Uchofen, tuvo la oportunidad de reunirse con el papa León XIV, quien "estaba de acuerdo" la propuesta de realizar la renovación del templo.

"Esto es algo totalmente histórico porque esta actividad comenzó en el año 2021 con el papa León. Desde el año 2021, desde que él me designó párroco, él estaba de acuerdo en que emprendiéramos toda una tarea de renovación, de estructuración y de tener una iglesia más bonita. Con el empuje del papa León comenzó la historia", destacó a RPP.

Asimismo, mencionó que el lunes 23 de noviembre logró encontrarse con León XIV, a quien le entregó un obsequio de la comunidad de Pacora.

"Es un hombre muy sencillo, de tal modo que aceptó enviar su bendición y su gratitud a la empresa Latam, creo yo que es la primera empresa privada que recibe una bendición del sumo pontífice", sostuvo.

El padre Roger Uchofen también mencionó que la renovación del templo San Pablo lo convierte en un destino importante para la ruta del Papa en su próxima visita a Perú.

"Estamos muy prestos y preparados para recibir a los visitantes nacionales e internacionales", agregó.