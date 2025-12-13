Con la bendición del papa León XIV: inauguran nuevo techo del templo San Pablo de Pacora en Lambayeque

El templo es recordado por el papa León XIV, quien solía oficiar la misa en honor a San Pablo cuando era arzobispo de Chiclayo.

Júbilo entre los fieles y habitantes del distrito de Pacora, en la región Lambayeque. Este sábado se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la reconstrucción del histórico templo San Pablo de Pacora.

La aerolínea Latam Airlines donó 89 000 soles para iniciar los trabajos de reconstrucción, pues desde hace más de 50 años no se realizaban trabajos de renovación estructural.

La obra consistió en el retiro completo del antiguo techo de Eternit, deteriorado por fenómenos de climatológicos desde la década de 1980, para dar paso a una cobertura moderna y resistente.

El saludo del papa León XIV

El corresponsal de RPP en Lambayeque informó que durante la ceremonia se entregó a las representantes de la aerolínea un reconocimiento enviado desde el Vaticano por el propio papa León XIV.

El líder de la Iglesia Católica -con pasado como obispo de Chiclayo- también envió una fotografía de la parroquia, enmarcada y firmada.

“A la parroquia de Pacora. Con la mía bendición. León XIV”, firmó.

El sumo pontífice conoció el proyecto después de recibir la visita del párroco de Pacora, Rogger Uchofen.

El templo de San Pablo es punto de recuerdo para el papa León XIV, quien solía oficiar la misa en honor a San Pablo en este recinto espiritual y cultural.