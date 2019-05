Video fue grabado por padre de familia. | Fuente: RPP Noticia | Fotógrafo: Cortesía

Un presunto caso de humillación denunció el padre de familia, Fernando Briones Urbina, contra su menor hijo de 15 años, quien fue obligado a salir del salón de clases para rendir un examen en un pasadizo, por el hecho de no vestir el uniforme escolar. El hecho ocurrió en el colegio particular, Jorge Basadre de Chiclayo (región Lambayeque).

“Hoy en la mañana cuando le dije a mi hijo que vaya a dar su examen al colegio, me dijo que no quería ir porque ayer lo han sacado del aula para que de su evaluación en un pasadizo. Yo le dije que iba a ir al colegio, cuando llegué lo encontré en el pasadizo, le pregunté ¿cuál es el motivo? y me respondió que por llegar con buzo”, narró el padre de familia.

El padre de familia sostuvo que previamente ya había conversado con el director del colegio, Jhony Piana, para que acepten que su hijo podía acudir a clases con el buzo (uniforme de deporte), lo cual le había sido permitido.

Fernando Briones, se mostró incómodo por el mal momento que venía sufriendo su hijo al recibir constantes mofas por parte de sus compañeros, cuando los maestros lo sacaban del salón ubicado en el segundo piso del local y lo colocaban en un rincón del primer nivel.

“Mi hijo esta con ese trauma, me ha pedido que lo cambie de colegio. Yo le he dicho que sea fuerte, que tenemos que salir de esto”, expresó.

Como medida, solicitó que las autoridades investiguen al colegio, pues no sería único caso que se registran en la institución educativa.

Intervención

En tanto la representante de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, Ericka Alcántara, llegó hasta la institución para corroborar y garantizar el acceso al servicio educativo sin restricciones de los alumnos.

Señaló que la dirección del colegio manifestó que esta institución educativa cumple y da facilidades al alumnado, indicando que no es obligatorio el uso del uniforme escolar. Sin embargo, señalaron que la decisión de retirar al alumno del aula, habría sido tomada de forma personal por el profesor, Pablo Antonio Arrascue Infante y la secretaria del colegio, Mirian Rioja Dávila, quienes serán separados del colegio.

Del mismo modo esperan que el menor afectado siga estudiando en el colegio. La Defensoría realizará el seguimiento del caso para verificar el adecuado servicio educativo en esta institución educativa.