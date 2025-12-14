Lambayeque: detallan cómo se realizó la restauración de templo de Pacora que está dentro de la Ruta del Papa León XIV

RPP pudo conversar con una representante de Latam Airlines, empresa que apoyó en la remodelación del recinto religioso con una inversión de 200 000 soles.

Un equipo de RPP se encuentra en el distrito de Pacora, en la región de Lambayeque, donde se encuentra la renovada iglesia de San Pablo de Pacora. Este templo contó con el apoyo de Latam Airlines para los trabajos de remodelación.

Mónica Obando, representante de la aerolínea, agradeció a la población de esta localidad por la acogida y contó detalles de cómo se iniciaron los trabajos en favor de una iglesia que forma parte de la Ruta del Papa León XIV.

"Nos unimos a Juguete Pendiente, que es una ONG, para justamente hacer la labor que necesitaba esta iglesia. Y cincuenta y cinco días después del trabajo de inicio, hoy podemos con mucho orgullo y satisfacción, celebrar este hito y poder invitar a toda la comunidad, tanto nacional como internacional, a que vengan a visitar esta iglesia maravillosa por donde pasó el Papa, nuestro Papa de ahora", expresó para RPP.

Obando contó que se desembolsaron 200 000 soles para remodelar el techo de la iglesia y que el lugar presente una mejor infraestructura.

"Hemos cambiado el techo, le hemos puesto el drenaje correspondiente para poder, digamos, combatir en el momento que pueda haber alguna lluvia o alguna circunstancia climática y que esté seguro. También hemos pintado toda la fachada, las puertas de madera, las bancas de madera y también toda la parte de ilumi-iluminación de noche y temas de ornamentos, jardines y demás", manifestó.

