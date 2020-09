Son más de 8 mil personas afectadas, que actualmente se abastecen agua a través de cisternas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Edgardo Reto

A casi un mes de que el Gobierno declare en emergencia el distrito de Pacora, ubicado a 30 minutos de Chiclayo, debido a que se detectó que la población consumía agua contaminada con arsénico, no se toman acciones concretas para superar este problema, así lo manifestó el alcalde de este distrito, Virgilio Vidal.

“Hasta ahora no presentan un plan de acción el Ministerio de Salud, no quisiera adelantarme y que esto sea un saludo a la bandera. Si no se diera este monitoreo a la población y las acciones han quedados corta, debemos solicitar la ampliacion a la PCM y dar una solución", señaló.

La autoridad aseguró que el Ministerio de Salud no ha presentado un plan de contingencia para evaluar a más de 160 niños que consumieron arsénico, de acuerdo con un primer estudio.

Además, dijo que presentó documentos y expedientes, pero sin respuesta. "Hace falta la instalación de, al menos, 2 mil filtros domiciliarios para que los pobladores de las zonas rurales consuman agua segura", afirmó.

Son más de 8 mil personas afectadas, que actualmente se abastecen a través de cisternas. Sin embargo, no es suficiente. El alcalde Virgilio Vidal dijo que en esta pandemia se ven muy afectados, pues las personas forman largas filas para llenar sus baldes con agua.

Vidal manifestó que esta semana se reunirán con los representantes de los mnisterios de Salud y de Vivienda, para tratar de iniciar con los proyectos. No se descarta solicitar una ampliación de este estado de emergencia.

Pacora presenta 208 casos positivos de la COVID-19 y 14 fallecidos, de acuerdo al último reporte de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque.