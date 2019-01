Pobladores de Pacora tomaron la Panamericana norte para ser escuchados | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Se cansaron y salieron a las calles. Pobladores del distrito de Pacora (región Lambayeque), portando baldes, tinas, jarros y ollas, llegaron hasta las instalaciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPSEL), donde exigieron que las autoridades presten atención a su problemática.

Según lo denuncian, llevan más de un mes sin recibir el servicio de agua potable, esto debido a que los pozos subterráneos de donde se abastecen no están funcionando y por ende la falta del líquido se ha convertido en un verdaderos problema, sobre todo en esta época del año, cuando la temperatura supera los 30 grados Celsius.

“Es un abuso, que desde la quincena de diciembre no hay agua; sin embargo, los recibos siguen llegando como si nos brindaran el servicio. Esta situación no puede seguir, necesitamos agua para cocinar, asearnos; no podemos vivir así”, señaló una de las vecinas afectadas.

En un intento por solucionar este déficit, EPSEL entrega agua en cisternas, pero los pacoranos aseguran que no es suficiente. Por lo que se ven obligados a comprar agua embotellada.

“Los más afectados son los niños y los ancianos. En mi casa mis suegros son personas de más de 90 años, es un verdadero problema estar sin agua, y la que recogemos no nos alcanza”, contó muy mortificado César Ruíz, poblador de Pacora.

Arsénico en el agua

Y ante esta situación, el alcalde distrital Virgilio Vidal Arboleda, realizó una asamblea pública en el parque principal, donde se dio a conocer los resultados oficiales de la condición del agua.

“Los niveles permitidos de arsénico son de 0.01 %, pero los resultados han arrojado que el agua en esta localidad contienen 0.03 %, lo que la convierte en no apta para el consumo humano”, detalló el burgomaestre.

Asimismo, manifestó su preocupación, pues si bien se ha tenido sin funcionamiento los pozos uno y dos, la población ya no soporta más la falta de agua. Se comprometió a dar una pronta solución a esta delicada situación.

“Vamos a adquirir un removedor de metales, pero todavía estará llegando el 20 de febrero. Por el momento se gestionará que Epsel, pueda incrementar el número de cisternas para el reparto de agua limpia a la población”, indicó.

