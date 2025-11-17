Lambayeque: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva para hombre acusado de matar a su madre y abuela

Los vecinos señalaron que el ataque se habría dado porque el hombre quería que sus parientes le entreguen dinero para comprar drogas.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Arnold Antonio Segura Guevara (24), el hombre acusado de asesinar a su propia madre y abuela en el centro poblado de Saltur, distrito chiclayano de Zaña, en Lambayeque.

Según el fiscal responsable del caso, el hombre agredió a sus familiares con un machete que les ocasionó la muerte. Asimismo, se le atribuye haber causado lesiones a su tío, quien intentó proteger a las mujeres.

El joven de 24 años será trasladado al penal de Chiclayo, donde pasará los nueve meses. Por el momento, primeras versiones de pobladores indican que el ataque se habría dado porque el hombre quería que sus parientes le entreguen dinero para comprar sustancia ilícitas, ya que tenía problemas de drogadicción.

Los familiares del joven pidieron que se le sancione con la pena máxima de cadena perpetua, pues su conducta violenta pone en peligro a otros integrantes de la familia y a la comunidad en general.

“Con un dolor muy profundo esperamos que las autoridades correspondientes tomen la decisión de darle cadena perpetua a este chico, que es mi sobrino, porque lo que ha hecho es desastroso”, comentó su tía, Nataly Segura.

La Fiscalía pedirá una condena de 35 años de cárcel contra Arnold Segura Guevara por la gravedad de su crimen.