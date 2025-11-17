Lambayeque: hombre es acusado de matar a su madre y a su abuela y dejar grave a su tío

La Fiscalía de Lambayeque investiga al joven Antonio Segura Guevara, de 24 años, a quien se le acusa presuntamente de haber matado con un machete a su madre y a su abuela, además de haber herido de gravedad a su tío el pasado 15 de noviembre en el centro poblado de Saltur, distrito chiclayano de Zaña.

El caso ha recaído en la Fiscalía Mixta de Cayaltí, quien ha solicitado, por ahora, nueve meses de prisión preventiva para al acusado por el delito de parricidio, sin embargo, desde esta dependencia fiscal también se anunció que se pedirá una condena de 35 años de cárcel por la gravedad de los hechos.

Esto teniendo en cuenta que el joven contaba con antecedentes judiciales por el delito de violencia familiar, por haber atacado hace un año a su madre y a su pareja, quien tenía medidas de garantía por haber sufrido agresiones.

Familia pide cadena perpetua

Mientras tanto los familiares del joven pidieron que se le sancione con la pena máxima de cadena perpetua, pues su conducta violenta pone en peligro a otros integrantes de la familia y a la comunidad en general.

“Con un dolor muy profundo esperamos que las autoridades correspondientes tomen la decisión de darle cadena perpetua a este chico, que es mi sobrino, porque lo que ha hecho es desastroso”, comentó su tía, Nataly Segura.

Tío del agresor se recupera de lesiones

Román Castro Isique, tío del joven, quien salió en defensa de las agraviadas, resultó herido y fue trasladado de emergencia hasta el hospital más cercano, donde se recupera de las lesiones.

Él contó a la Policía que siempre discutía y peleaba con su sobrino, porque pedía dinero para comprar droga, y al no conseguirlo, enfurecía y golpeaba a sus familiares.