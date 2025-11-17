Últimas Noticias
Lambayeque: hombre es acusado de matar a su madre y a su abuela y dejar grave a su tío

Joven de 24 años es investigado por atacar con un machete a su madre, su abuela y herir de gravedad a su tío.
| Fuente: RPP
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Joven de 24 años es investigado por atacar con un machete a su madre, a su abuela y herir de gravedad a su tío en Saltur, distrito de Zaña, Chiclayo.

La Fiscalía de Lambayeque investiga al joven Antonio Segura Guevara, de 24 años, a quien se le acusa presuntamente de haber matado con un machete a su madre y a su abuela, además de haber herido de gravedad a su tío el pasado 15 de noviembre en el centro poblado de Saltur, distrito chiclayano de Zaña.

El caso ha recaído en la Fiscalía Mixta de Cayaltí, quien ha solicitado, por ahora, nueve meses de prisión preventiva para al acusado por el delito de parricidio, sin embargo, desde esta dependencia fiscal también se anunció que se pedirá una condena de 35 años de cárcel por la gravedad de los hechos.

Esto teniendo en cuenta que el joven contaba con antecedentes judiciales por el delito de violencia familiar, por haber atacado hace un año a su madre y a su pareja, quien tenía medidas de garantía por haber sufrido agresiones.

Familia pide cadena perpetua

Mientras tanto los familiares del joven pidieron que se le sancione con la pena máxima de cadena perpetua, pues su conducta violenta pone en peligro a otros integrantes de la familia y a la comunidad en general.

“Con un dolor muy profundo esperamos que las autoridades correspondientes tomen la decisión de darle cadena perpetua a este chico, que es mi sobrino, porque lo que ha hecho es desastroso”, comentó su tía, Nataly Segura.

Tío del agresor se recupera de lesiones

Román Castro Isique, tío del joven, quien salió en defensa de las agraviadas, resultó herido y fue trasladado de emergencia hasta el hospital más cercano, donde se recupera de las lesiones.

Él contó a la Policía que siempre discutía y peleaba con su sobrino, porque pedía dinero para comprar droga, y al no conseguirlo, enfurecía y golpeaba a sus familiares.

Fiscalía tiene en sus manos la suerte de Antonio Segura Guevara de 24 años, quien otras denuncias por violencia y agresiones.
| Fuente: RPP

Familia pidió colecta para sepultar a las víctimas

Pobladores del Centro Poblado Menor de Saltur hicieron una colecta para comprar los ataúdes de las víctimas, Celia María Guevara y Rosalía Isique Cabrera, quienes serán enterradas en el cementerio de Saltur este lunes 17 de noviembre.

Como se recuerda, el hecho ocurrió en la calle Miraflores, del sector Aviación, cuando los vecinos alertaron a la Policía de los gritos en la vivienda de las víctimas. Los efectivos llegaron a la zona y constataron los cuerpos sin vida de las dos mujeres, con profundos cortes.

Al momento de detener al joven, este intento atacar con el machete a los policías, quienes finalmente lograron reducirlo y trasladarlo hasta la sede de la Divincri.

Ayuda psicológica para la familia

Personal del Ministerio de la Mujer y Autoridades locales anunciaron que brindarán todo el soporte psicológico a la familia de las víctimas, porque luego de este incidente quedaron muy afectados.

