Lo atrapan robando loros y de castigo lo encierran en la misma jaula de las aves (videos)

Agentes de la Comisaría del Norte, Chiclayo, región Lambayeque, intervinieron a un hombre que intentó robar loros en el pueblo joven 9 de Octubre. El ladrón terminó enjaulado por el dueño de la casa donde fue sorprendido cuando pretendía llevarse las aves.

El implicado se llama César Antonio Gonzales Cornejo, un joven de 20 años, quien ingresó a una vivienda ubicada en la cuadra cinco de la av. 9 de Octubre, Chiclayo, para sustraer los loros. Sin embargo, el dueño, Orlando Quicio, advirtió su presencia y lo encerró en la misma jaula a donde había ingresado para hurtar, según muestra un video grabado por el mismo Quicio.

En medio de súplicas, el joven ladrón pidió ser liberado, pero el propietario de la casa le increpó por su acción y por "no trabajar" para "salir adelante". Incluso, le recriminó por ser del "mismo barrio" y "conocido" por todos los vecinos. En la jaula había 22 loros y el ladrón permaneció cerca de veinte minutos encerrado hasta que llegó la policía.

“¿Por qué no trabajas para salir adelante? ¡Te gusta lo fácil! Te metes a robar a la gente del barrio. ¿A cuántos le habrás robado? Eres joven, ¡gánate la vida honradamente!”, se escucha decir al dueño de las aves, en un video que grabó y que fue difundido en las redes sociales.

Los dueños de las aves llamaron a la policía, quienes lo trasladaron a la dependencia sectorial. Sin embargo, minutos más tarde fue puesto en libertad, para que siga su proceso en libertad por el presunto delito de hurto,

Lambayeque: "El ladrón parecía un papagayo"

RPP Noticias habló con Orlando Quicio, quien contó que pudo percatarse del robo gracias a la visualización de las cámaras de seguridad que ha instalado en su vivienda. Él vio las imágenes en el mismo momento en el que el ladrón entró a su casa. Esperó unos minutos en un ambiente escondido y salió a confronta al delincuente. Ocurrió el martes 22 de noviembre a las 3:03 de la tarde.

"Lo vi robando a través de las cámaras, salí y en el momento cerré la puerta (de la jaula) para dejarlo encerrado. (El ladrón) Se puso a llorar y pidió que no lamara a la policía, que lo castigaran. 'No', le djje. 'Quédate acá por que voy a llamar a la policía'", narró Quicio.

Según el propietario de la casa, es la tercera vez en el año que intentan robar en su inmueble. "(El ladrón) Parecía un papagayo ahí adentro. Atinó a llorar y a pedir súplicas a la policía. A la próxima, lo dejamos encerrado y ya no llamamos a la policía. Será un loro más", señaló.

Además, se quejó de la lentitud del Serenazgo y la Policía en Chiclayo. "Hay muchos robos acá, por eso he puesto las cámaras. Cuando pasa un robo y llamamos a la policía, no vienen o se demoran. A veces el ladrón se va y la policías no hacen caso a los llamados", indicó.

Orlando Quincio agregó que cría los loros hace cuatro años. "Estos loritos son domésticos. A mi hijo le gusta criar. No es justo que uno haga un sacrifciio para estos pajaritos, que venga alguien y que te robe, no es justo", cerró.

