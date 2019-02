Pescadores buscan en orillas de playa | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Un grupo de pescadores de la playa de Pimentel (región Lambayeque), aprovechó que el mar se retiródecenas de metros para buscar objetos de valor en la "nueva" orilla que ha dejado el fenóno natural que se ha presentado en estos días.

“Aprovechamos esta situación y salimos a buscar objetos que se les ha caído a los veraneantes. Mayormente encontramos joyas: aretes, sortijas, cadenas de oro y plata”, detalló a RPP Noticias, un pescador de la zona.

Escarbando entre las peñas que han quedado al descubierto, van encontrando diferentes objetos, algunos pueden ser valiosos y otros no. Los pescadores señalan que esta actividad la suelen realizar cada vez que hay una ocurrencia similar.

“He podido encontrar una sortija de mujer. Estamos aquí desde temprano hasta la hora en que la marea se normalice”, comentó Juan Francisco Miñope, uno de los actuales buscadores de oro.

“Los bañistas pierden sus joyas cuando están en las aguas, luego el mar los devuelve. En un día puedo sacar hasta mil soles”, señala José, quien fue pescador durante 30 años y ahora se dedica a esto en diferentes playas del norte.

En tanto, este fenómeno, también llamó la atención de los veraneantes, quienes indicaron que el color del mar no es normal: "Yo siempre vengo, pero esto me ha sorprendido sobre todo por el color del mar que es un marrón chocolate. Para mí no es un verano normal", señaló Isis Castllo.



Según los especialistas, este evento denominado “Marea Sizigia”, se genera por la alineación del sol, la luna y la tierra, haciendo que el mar se aleje de la costa y se está dando a nivel mundial, pero es más notorio en playas que no tienen una gran pendiente como el caso de Pimentel.



Pescadores en playa de Pimentel | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Pescador buscando oro | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque